Ak ste ju prekonali, nemusíte o tom ani len tušiť. Toxoplazmózou sa môžete nakaziť, aj keď nemáte doma mačku.

Elenu z dedinky neďaleko Štúrova vytiahlo ako po iné roky prvé jarné slnko do záhradky. „Bolo to minulý rok v marci. Všetci museli byť povinne doma a ja som bola rada, že nebývame niekde na sídlisku, ale môžem sadiť a tešiť sa, že som vonku,“ píše na úvod svojho listu do redakcie.

Približne v máji však dostala vysoké horúčky, bola unavená, bolelo ju hrdlo. „Prvá myšlienka bola, samozrejme, že mám covid, ale kde by som ho vzala. Bola som stále doma, nikto v mojom okolí nebol chorý a ani sa nevrátil zo zahraničia,“ opisuje, ako sa jej stav zhoršoval. K lekárovi ju priviedla vnukova manželka, ktorá je zdravotná sestra. Po niekoľkých vyšetreniach sa ukázalo, že má toxoplazmózu. Bola to záhada, pretože mačky nemá, odkedy jej synovi takmer pred päťdesiatimi rokmi zistili, že má na ne alergiu.

zdroj: pinterest/succulentplantcare.com Pozor na toxoplazmózu, ktorá sa vyskytuje aj v záhrade.

Malý a v mnohých prípadoch nenápadný parazit Toxoplasma gondii spôsobuje nevyliečiteľné ochorenie s názvom toxoplazmóza. Podľa odhadov ju hostí asi tretina populácie. Na človeka sa prenáša zo zvierat, pričom sa dokáže množiť len v tele mačky. Napáda stavovce, najčastejšie vtáky a hlodavce, teda zvieratá, na ktorých si štvornohý domáci miláčik rád pochutí.

„Infikovaná mačka vylučuje v stolici 1 až 3 týždne po nakazení vajíčka toxoplazmózy. Čerstvé mačacie výkaly sa stávajú infekčnými pri izbovej teplote a optimálnych podmienkach vlhkosti a prístupu kyslíka za 24 až 48 hodín. Voľným okom neviditeľné vajíčka môžu za vhodných podmienok prežívať v pôde niekoľko mesiacov až jeden rok. Sú odolné proti mrazu, vysušeniu a dezinfekčným látkam. Ale teplota sedemdesiat stupňov Celzia ich počas desiatich minút spoľahlivo usmrcuje,“ hovorí docentka Lucia Zeleňáková z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Po čase sa v tele mačky vytvoria protilátky, nie je už infekčná a ani po opätovnom nakazení vajíčka už nevylučuje.

zdroj: profimedia.sk V pôde môže prežívať niekoľko mesiacov až rok.

Nakaziť sa môžete aj zo záhrady

Podľa odborníčky je veľmi ojedinelé, aby ste infekciu chytili priamym kontaktom s mačkou. Oveľa rizikovejšie je napríklad, ak sa do prác v záhrade pustíte bez rukavíc. „Človek sa najčastejšie nakazí toxoplazmózou zo zle umytej zeleniny alebo ovocia, kontaminovanou vodou alebo konzumáciou nakazeného surového či nedostatočne tepelne upraveného mäsa. Zdrojom problému môžu byť domáce a voľne žijúce teplokrvné zvieratá, ako ošípané, ovce, kozy, psy, domáce králiky, poľné zajace, srnčia, jelenia zver či diviaky, u ktorých prebieha infekcia ako skrytá dlhotrvajúca nákaza,“ vysvetľuje odborníčka na bezpečnosť a kontrolu potravín.

zdroj: Shutterstock Pri prácach v záhrade využívajte rukavice!

Bez príznakov

Málokto vie, že toxoplazmózu má alebo ju prekonal. U väčšiny zdravých ľudí sa vôbec neprejaví. „Akútna primárna infekcia s inkubačným časom 1 až 3 týždne, je obvykle asymptomatická. Približne u 20 % nakazených pacientov prebieha infekcia pod obrazom syndrómu infekčnej mononukleózy. Prejavuje sa zväčšením lymfatických uzlín, ktoré môžu byť na dotyk bolestivé. Pretrvávať môžu približne 4 až 6 týždňov, po ktorých ustúpia,“ vysvetľuje Kaňuchová, podľa ktorej sú dlhšie problémy s uzlinami skôr raritou.

Choroba môže pripomínať chrípku – horúčkou, nevoľnosťou, bolesťou v krku, hlavy či nočným potením. „Pri vyšetrení lekár zistí zväčšenú pečeň aj slezinu, občas býva prítomná i vyrážka na koži. V krvnom obraze sa môžu objaviť atypické lymfocyty. Komplikácie ochorenia sú vzácne a patria k nim postihnutia i zápaly viacerých vnútorných orgánov ako pľúc, pečene, srdcového svalu, mozgu,“ objasňuje infektologička. Najzávažnejšou formou je vrodená toxoplazmóza, keď nákaza prechádza z matky na dieťa počas tehotenstva.

Príznaky toxoplazmózy: