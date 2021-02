Ak si chcete spestriť okraje letničkových alebo bylinkových záhonov či naplno využiť balkónové debničky, vysejte sladké mesačné jahody.

Pestovanie jahody obyčajnej mesačnej (Fragaria vesca var. semperflorens) vôbec nie je náročné. Rastliny kvitnú a nasadzujú plody počas celej vegetácie. Hoci sú jahôdky menšie, tento, pre niekoho možno nedostatok naplno kompenzujú výbornou chuťou a výraznou arómou pripomínajúcou lesné jahody. Pri kombinovaní s letničkami či pri pestovaní v nádobách je navyše praktické i to, že rastliny netvoria poplazy.

zdroj: Lucia Horeličanová Mesačné jahody sú skvelým doplnkom okrasných aj bylinkových záhonov.

Vo dvoch termínoch

Z januárového až februárového výsevu sa sadenice vysádzajú koncom mája, prvej, slabšej úrody sa dočkáte už v auguste či začiatkom septembra. V tomto prípade však hrozí riziko vytiahnutých, tenkých, neduživých semenáčikov.

Ak s vysievaním počkáte do apríla, prípadne mája až júna, klíčiace rastlinky už budú mať dostatok svetla aj tepla. Získate pevné, kompaktné a dobre vyvinuté sadenice. Jedinou nevýhodou môže byť to, že úrody sa dočkáte až nasledujúci rok.

Na čo si treba dať pri pestovaní jahôd zo semien najväčší pozor? Aká je najčastejšia príčina neúspechu? Odpovedá skúsený pestovateľ Ing. Peter Gajdoštin: Skoré výsevy za oknom často vedú k vývinu slabých a vytiahnutých rastliniek, lebo jahody potrebujú na klíčenie vysokú teplotu a dostatok svetla. Hoci sa všeobecne odporúča siať vo januári alebo vo februári, aby ste sa dočkali úrody ešte v tom istom roku, bez vykurovaného skleníka to môže byť problém. Preto je lepšia aprílová alebo májová sejba s úrodou v budúcom roku.

Rovnomerná vlhkosť

Pri predpestovávaní treba myslieť na to, že osivo klíči asi 14 až 21 dní pri teplote aspoň 20 °C. Sejte ho do kvalitnej kompostovej zeminy zmiešanej s trochou piesku. Osivo nezasýpajte, semienka sú drobné, na klíčenie potrebujú svetlo. Preto ich len jemne zatlačte do substrátu a opatrne zalejte, aby ste ich nevyplavili. Rovnomernú vlhkosť treba zabezpečiť počas celého obdobia klíčenia. Výsevné misky môžete prekryť tabuľkou skla, fóliou alebo netkanou textíliou či priamo na substrát položiť noviny, ktoré treba počas klíčenia udržať stále vlhké. Hneď ako uvidíte prvé klíčiace rastlinky, kryt odstráňte.

zdroj: https://i.pinimg.com/originals/0a/d9/44/0ad944751b289bd655cb071fd1a65849.png Celý proces dopestovania sadeníc jahôd zo semien trvá 9 až 12 týždňov.

Praktické zakoreňovače

Keď budú mať jahody 2 až 3 pravé listy, prepikírujte ich, najlepšie do rašelinových zakoreňovačov, ktoré neskôr vysadíte na záhon alebo do nádoby spolu so sadenicami, vďaka čomu neporušíte koreňový bal a zabezpečíte tak ich dobré ujatie.

Pri vysádzaní zeminu riadne utlačte, lebo jahody nemajú rady, keď je príliš nakyprená. Zdravá sadenica by mala mať päť až desať silných listov. Prvé kvety je dobré vyštipnúť, aby sa rastlina nevysiľovala predčasnou tvorbou plodov.

Na balkónové pestovanie sa osvedčili samozavlažovacie nádoby. Zvoľte kvalitný humózny, dobre priepustný a mierne kyslý (pH okolo 5) substrát. Dôležité je, aby koreňový bal nikdy úplne nevyschol, ale aby rastliny zároveň nestáli vo vode.