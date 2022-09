Príjemná vôňa niekomu pripomína zmes mäty a medovky, inému štiplavejšiu kombináciu pamajoránu, tymianu a terpentínu. Zmenami počasia prichádza aj nachladnutie. Bojujte proti nemu nádchovníkom, ktorý sa pestuje veľmi jednoducho.

Kubánske oregano, grécky eukalyptus, mexický eukalyptus, španielsky tymian či jednoducho nádchovník. Všetky tieto pomenovania sa vyznačujú pre označenie nenáročnej zelenej rastlinky - Plectranthus amboinicus.

Vyžaduje slnečné stanovište a priepustnú pôdu. A to je snáď aj všetko! Nádchovník nie je možné sušiť do zásoby kvôli dužinatým listom, avšak to vôbec nie je problém. Rastie veľmi rýchlo a pri pestovaní na okennom parapete ho budete mať vždy dostatok.

zdroj: shutterstock.com Pre zdravie aj ako zaujímavé dochucovadlo pri varení.

Od jari do jesene ho môžete letniť v záhrade, na balkóne či terase. Rastlinka letnenie obľubuje a zvyčajne sa krásne rozrastie. Neznáša však mráz, preto ju ešte pred začiatkom chladnejšieho obdobia premiestnite dnu.

Ako pri väčšine rastlín s dužinatými listami aj nádchovník ľahko rozmnožíte pomocou odrezkov. Tie však musia najprv zakoreniť a až potom ich môžete vysádzať.

Využitie

Už jeho označenie napovedá, že ho oceníte pri prechladnutí. Je to vďaka vonným siliciam, ktoré obsahuje. Ak teda budete cítiť, že na vás niečo lezie či vás trápi nádcha, tak stačí, že pár lístkov popučíte v ruke a takto sa nadýchate ich vône. Vôňa pomôže uvoľniť nosné dutiny. Okrem priaznivých účinkov na dýchacie cesty pomáha nádchovník vo forme čaju aj pri bolestiach hlavy, astme, znižuje vysoký tlak, je prospešný pre trávenie a tiež sa odvar z neho využíva na urýchlenie hojenia drobných rán či popálenín.

Nádchovník má aj ďalšie použitie. Ak ho postavíte v lete do okna, odpudí komáre a muchy.

Rovnako ho oceníte aj pri varení. Využiť ho môžete pri príprave pečeného mäsa, zverine, polievok či šalátov.