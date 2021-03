Možno nápoj z neho pripomína na prvý pohľad žaburinu, ale keď zahodíte predsudky, zistíte, že je to hotový zázrak. Názov zelený jačmeň je skresľujúci, v skutočnosti hovoríme o mladom jačmeni – steblách, ktoré nestihli dozrieť. Ako si ich vypestovať?

Či je to skutočný zázrak, väčšinou závisí od kvality. Tá ale čosi stojí. Jačmeň totiž na to, aby si zachoval takmer všetky vitamíny a minerály, potrebuje šetrné zaobchádzanie. Najistejší si teda budete, keď si ho vypestujete doma sami. Nepotrebujete na to žiadne špeciálne podmienky. Stačí univerzálny substrát, plytká nádoba a voda.

Pestovanie doma

Jačmeň je obilnina, ktorá klíči naozaj rýchlo. Postup je jednoduchý:

Do plytkej nádoby alebo plechu nalejte vodu a nasypte semená. Odložte na tmavé miesto. Po 24-hodinách vodu zlejte, jačmeň opatrne vyberte a do nádoby nasypte substrát. Stačí iba niekoľko cm. Na utlačený substrát nasypte rovnomerne namočené semená a zasypte tenkou vrstvou substrátu – iba tak, aby ste ich zakryli Rozprašovačom jemne zvlhčite.

Starostlivosť a zber

Mladé rastlinky zavlažujte rosením – ideálne jemným rozprašovačom, pokojne aj každý deň Ak máte doma vlhko, nechajte substrát jemne preschnúť, aby sa vám nezačali medzi rastlinami šíriť plesne. Polievajte iba odstátou vodou izbovej teploty, nehnojte ani nijako inak nepridávajte živiny, všetko dôležité má už jačmeň v sebe. Po pár dňoch, keď budú steblá 15 cm vysoké, môžete jačmeň konzumovať.

Spracovanie

Mladý jačmeň je možné konzumovať priamo, ale aj:

pridaním vody ho môžete rozmixovať a vypiť

steblami môžete ozdobiť šalát či polievku alebo iné jedlá

môžete ho dať na chlieb ako pažítku alebo použiť v pomazánke

vo vzdušnom priestore na tmavom mieste si ho môžete vysušiť a následne pomlieť

Prečo je taký výnimočný?

Mladý jačmeň je bohatý na obsah vitamínov – C, A, E a vitamíny skupiny B, kyselinu listovú, aminokyseliny a minerály. Pomáha osviežiť pokožku, zlepšiť trávenie, odbúrať z tela toxíny, dodáva energiu a pomôže vám aj schudnúť nejaké kilogramy – pri úprave životosprávy.