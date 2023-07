V letných mesiacoch treba pravidelne zalievať nielen trávnik, ale aj úžitkové hriadky. Výber správnych pomôcok je preto veľmi dôležitý. Mnohé z nich totiž využijete aj pri údržbe chodníkov, okolia domu, napúšťaní bazéna, čistení a oplachovaní záhradného nábytku i umývaní automobilu.

Kvalitná a správne zvolená hadica je pri zavlažovaní základom úspechu. Mala by byť ohybná a stabilná, nemala by sa lámať ani trhať, mala by vydržať teplo aj chlad a byť cenovo dostupná. Na trhu existujú také, ktoré sa predávajú na metre, iné sú už pripravené v určitých dĺžkach.

Stabilné proti teplote

Predstavte si, že necháte záhradnú hadicu rozloženú na rozhorúčenej dlažbe celý deň. Hoci by ste sa takýchto extrémov mali vystríhať, dobrou správou je, že aj priemerné hadice sú materiálovo dimenzované tak, aby odolali aj teplotám do 50 °C. Tie kvalitnejšie zvládajú bez poškodenia aj teploty do 70 °C. V ponuke sú však aj hadice s nadštandardnou teplotnou odolnosťou, teda 100 °C a počas zimy až do -20 °C.

zdroj: shutterstock Dolný teplotný limit môže byť pre vás zaujímavý najmä v prípade, ak kupujete hadicu na chatu či chalupu, kde netrávite toľko času a pred nástupom zimy ju nestihnete odložiť.

Odolné proti tlaku

Na hadiciach býva uvedená aj hodnota dynamického tlaku (nárazový tlak pri zapínaní a vypínaní zalievania), ktorý hadica vydrží počas istého času. Okrem nárazového je dôležitá aj hodnota statického tlaku, ktorý musí hadica vydržať dlhodobo. Za štandardnú hodnotu sa považuje tlak 12 barov. Väčší priemer poskytuje väčší tlak vody, čo je užitočné vo väčších záhradách, ale tieto hadice môžu byť náročnejšie na manipuláciu.

zdroj: shutterstock Dnes sú už k dispozícii aj sofistikované riešenia, ktoré umožňujú zistiť aktuálne počasie a zavlažovanie správne optimalizovať. Veď načo polievať, keď práve prší?

Pred pripojením hadice k vodovodnému kohútiku je nutné vedieť, aká vysoká je jeho prietoková hodnota. Zistíte to tak, že postavíte pod kohútik nádobu s objemom aspoň desať litrov a pustíte naplno prúd vody. Hodnotu počtu litrov za sekundu získate ako čas, za ktorý sa nádoba naplnila. Dôležité je, aby všetky zavlažovacie doplnky, ktoré sú pripojené k jednému vedeniu, dohromady neprekročili prietokovú hodnotu vodovodného kohútika.