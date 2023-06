Postavenie plotu, ktorý zasahuje do cudzieho pozemku, nie je vôbec nič neobvyklé. Čo sa s tým dá robiť? Odpovedá advokát Peter Rak.

V našej záhradkárskej osade sa začala rozmáhať móda oplocovania pozemkov, hoci doteraz tu žiadny problém nebol. Rešpektujem to, ale môj problém spočíva v tom, že naša priama suseda, bez toho, aby nám čokoľvek oznámila, si postavila pletivový plot osadený na tvárniciach zabetónovaných v zemi, a to dva metre v našom pozemku. Stavebné povolenie nemá, čo nám sama potvrdila, no to, že by mala byť na našom pozemku, popiera. Tvrdí, že vraj plot postavila na hranici. Doplatila som na to, že s manželom sme nikdy nič nesadili blízko jej pozemku, aby nevznikli spory, a náš poze- mok tak bol ako keby územím nikoho. Vidím, že teraz sa to obrátilo proti nám. Chcem to riešiť, no nerozumiem pojmom neoprávnená stavba, nepovolená stavba, čierna stavba. Ako mám postupovať?

Stručne povedané, ak je stavba postavená bez povolenia stavebného úradu na vlastnom pozemku, ide o nepovolenú stavbu. Ak je stavba postavená na cudzom pozemku bez povolenia vlastníka pozemku, ide o neoprávnenú stavbu.

Nepovolená stavba je, ľudovo povedané, čiernou stavbou, ak stavebník nemá povolenie od stavebného úradu stavbu realizovať. V danom prípade suseda síce nepotrebovala stavebné povolenie, ale stále potrebovala pri takomto oplotení, ktoré je drobnou stavbou, podať ohlásenie stavebnému úradu, ku ktorému je potrebné pripojiť prílohy podľa § 57 stavebného zákona. Stavať plot sa však v zmysle zákona môže až potom, ako je stavebníkovi doručené písomné oznámenie stavebného úradu, že proti jeho uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2 stavebného zákona). V danom prípade teda ide o nepovolenú stavbu.

Stavebný úrad podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona nariadi vlastníkovi stavby odstránenie takejto stavby. Odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. Nie je zákonom definované, čo je v danom prípade verejným záujmom, jeho obsah sa dá len odvodiť z § 81 ods. 1 stavebného zákona, podľa ktorého sa skúma neohrozovanie verejného záujmu, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Čo ak zasahuje susedov plot do vášho pozemku?

