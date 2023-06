Kliešte sú nepríjemné a nebezpečné v podstate roztoče, ktoré sa v posledných rokoch značne rozmnožili a číhajú na nás v prírode takmer na každom kroku. A ani našu záhradu nenechajú ležať ľadom. Preto je dobré vedieť, ako sa im vyhnúť. Aby na vás neútočili na vlastnej pôde. Vieme, ako na to.

Zlikvidujte kliešťom vhodné podmienky

Pokiaľ chcete kliešte na svojej záhrade eliminovať, základom je vytvoriť prostredie, kde nebudú mať vhodné podmienky na život. Kliešte milujú tienisté zarastené miesta a preto je dôležité mať záhradu vzdušnú.

Rovnako potrebujú tieto roztoče k životu vlhké prostredie, ktoré im zaisťuje práve hustý porast a mnohé rastlinné zvyšky. V tejto ideálnej mikroklíme kliešte úspešne prežívajú a ďalej sa množia. Prispôsobte preto vašu záhradu tak, aby sa na nej kliešťom nepáčilo.

zdroj: SHUTTERSTOCK Kliešte dokážu so zdravím človeka poriadne zatočiť. Najnebezpečnejšia je kliešťová encefalitída.

Trávnik udržiavajte v kondícii

Kliešte sa veľmi často vyskytujú vo vysokej tráve a preto je dôležité, aby ste nezanedbávali jej pravidelné kosenie. Trávnik udržujte trvalo krátky, najlepšie s dĺžkou do 5 až 7 cm. Aby ste výskyt týchto roztočov naozaj zamedzili, je potrebné kosiť aj zle dostupné miesta, teda v rohoch záhrady a napríklad okolo stromov a všade tam, kde je väčší tieň a vlhko. Pokosenú trávu odstráňte a môžete ju skompostovať.

Postavte aj prírodné zábrany

Ak chcete znemožniť rozširovanie kliešťov z trávnatej plochy na cesty či do miest, kde máte posedenie, vytvorte si v záhrade prírodné bariéry. Zabráni to ich voľnému presunu do oblastí, kde trávite najviac času. Vysaďte teda okolo prístupových ciest okrasné kríky, rastliny a kvety.

Zvoliť môžete dokonca také, ktoré kliešte a ďalší hmyz svojou vôňou odpudzujú. Patrí k nim napríklad levanduľa, rozmarín, mäta, ale aj cesnak. Bariérou môžu byť aj samotné cesty, ktoré vysypete napríklad pieskom, štrkom, mulčom či okruhliakmi.

zdroj: Shutterstock Pozor na vlhké miesta.

Vyrobte si účinný postrek

K zníženiu výskytu či likvidácii kliešťov pomôže aj vlastnoručne vyrobený domáci postrek. Je však dôležité držať sa niekoľkých dôležitých pravidiel. Chemické postreky často obsahujú mnoho bezpečných látok, ktoré poškodia nielen samotné rastliny, ale často spôsobujú mnoho alergií aj nám ľuďom. Skvelý je rozmarín s levanduľou a octom.

Do nádoby vložte 2 veľké hrsti čerstvého rozmarínu a rovnaké množstvo levandule, prilejte 2 veľké lyžice vínneho octu a 2 litre vody. Nechajte túto zmes prejsť varom, potom ju odstavte a prisypte 1 vrecúško sušeného rozmarínu. Tento odvar prikryte pokrievkou, nechajte lúhovať a postupne chladnúť.

Akonáhle je roztok studený, pridajte do neho 2 veľké lyžice vínneho octu a tento koncentrát uchovávajte v uzavretej nádobe v chladničke. Po zriedení ho môžete pomocou rozprašovača používať na inkriminované miesta počas celej sezóny.

zdroj: Shutterstock Kliešte neznášajú levanduľu.

Skúste klinček so škoricou!

Ďalšou alternatívou je podobne vyrobený odvar, tentoraz však z celého vrecka klinčekov a aspoň 10 kusov celej škorice. Použite rovnaké množstvo vody aj zhodný postup výroby. Na kliešte pôsobí kombinácia týchto dvoch korení odpudivo, zamedzí tak ich výskytu na vašej záhrade.