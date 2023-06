Prechádzka v prírode má veľa pozitívnych účinkov na naše telo. Sme vonku na čerstvom vzduchu, okolo nás je nádherná príroda, objavujeme nové, doposiaľ možno nepoznané miesta. Čo robiť, ak sa na prechádzku s nami vyberie aj obyvateľ lesa – medveď?

V poslednom období čoraz viac čítame, že rozmnoženie medveďov je väčší problém. Zapríčinili to aj mierne zimy, obdobie, kedy by si mali pospať a načerpať síl do ďalšieho roka. To však už pomaly sa stáva minulosťou a šanca stretnúť v prírode medveďa je čoraz väčšia. Pokiaľ sa vyberieme na prechádzku do lesa, mali by sme rátať aj s touto možnosťou. Keď si vopred predstavíme, ako by sme reagovali pri stretnutí s medveďom, zvyšujeme si tým šancu na záchranu.



Prevencia na prvom mieste

Neplatí to len pri práci, v zdravotníctve a pod. Predsa prevenciou sa chránime pred horšími alebo až katastrofálnejšími následkami. A tú môžeme využiť aj v lese. Ideálny čas na vychádzky by sme mali obmedziť zavčas rána a v noci. Vtedy bývajú ,,hnedé guľôčky“ aktívnejšie. Účinným spôsobom je aj to, že si na prechádzku zoberieme niekoho so sebou. Už tým, že budeme navzájom sa rozprávať alebo si len tak pískať zvyšujeme šancu, že nebudeme v šoku.