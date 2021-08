Čerešňové kôstky dokážu perfektne akumulovať teplo aj chlad. Navyše sa dokážu perfektne prispôsobiť boľavému miestu. Ak teda máte už po oberačke, určite kôstky z čerešní a višní nevyhadzujte!

Čerešňový koláč už rozvoniava v kuchyni. Kôstky z čerešní by ste s najväčšou pravdepodobnosťou vyhodili, no nerobte to! Naše staré mamy ich vždy umyli, uložili na plech a vysušili na dvore na slnku. Načo im vôbec boli?

zdroj: pinterest/cookforgood.com Čerešňové kôstky najprv umyte, rozložte na plechu a nechajte vysušiť na slnku alebo v rúre pri nízkej teplote.

Vysušené kôstky z čerešní sú schopné na dlhý čas nahromadiť teplo a potom ho vyžarovať. Vložte ich po presušení do predpripraveného vankúša a prírodný termofor je hotový. Okrem toho sa vankúšik rozmiestnením kôstok dokáže dobre prispôsobiť miestu, kam si ho prikladáte.

Horúci obklad sa najčastejšie používa na krčnú chrbticu. Nahrieva sa na radiátore alebo v mikrovlnnej či klasickej rúre. Pozor, môže aj popáliť! Podobne slúžia vankúšiky naplnené obilím, špaldovými či pohánkovými šupkami.

zdroj: pinterest/marthastewart.com Podobné účinky má aj obilie, špalca či pohánka.

Obklad z čerešňových kôstok však nemusí byť iba teplý. Vložte vrecúško do chladničky. Čerešňové kôstky dokážu rovnako ako teplo akumulovať aj chlad. Takýmto spôsobom si pripravíte studený obklad, ktorý je vhodný na opuchy či ako osvieženie počas leta. Obklad ale neprikladajte príliš dlho, mohol by spôsobiť prechladnutie.