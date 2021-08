Organizmus obohatí o množstvo prospešných látok a aj preto sa radí k superpotravinám. Ako a prečo zaradiť do jedálneho lístka kel kučeravý?

Kel kučeravý je podobne ako klasický kel nutrične veľmi bohatý. Pre mnohých je však chutnejší a dá sa jesť aj v surovom stave.Obsahuje vitamíny K a C. Káčko je dôležité pre zrážanlivosť krvi a jeho množstvo v hrnčeku kelu kučeravého prevyšuje až sedemkrát odporúčanú dennú dávku.

zdroj: Shutterstock Kel kučeravý je veľmi odolný proti nízkym teplotám. Listy sú dokonca chutnejšie, keď prejdú mrazom.

Kvôli tomu by si naň mali dať pozor ľudia, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi. Vedeli ste, že kel kučeravý je je azda najbohatším zdrojom vitamínu C? Dokonca predbene aj citrusy.

zdroj: Peter Gajdostin Mladé kvetné výhonky ešte s nerozvitými púčikmi môžete rovnako ako listy konzumovať čerstvé či mierne podusené na masle.

Proti kŕčom a stresu

Ďalšou dôležitou zložkou kelu je betakarotén, z ktorého v organizme vzniká vitamín A nevyhnutný pre zdravé oči. Z minerálov je bohatý na draslík, fosfor, železo a horčík. Vďaka konzumácii kelu kučeravého môžete predchádzať kŕčom vo svaloch, ale i závratom a chráni vás pred účinkami stresu. Táto zelenina obsahuje aj dobre vstrebateľný vápnik, ktorý prospieva nielen kostiam, ale aj kvalite nechtov a zdraviu chrupu.

zdroj: Peter Gajdostin Kel kučeravý sa dá pestovať aj systémom „baby leaf“, ktorý je známy skôr pri šalátoch, eruke (rukole) alebo žeruche.

3 gramy bielkovín a 4 gramy vlákniny v 100 gramoch robia z kelu kučeravého zeleninu, ktorá dokáže zasýtiť na dlhšiu dobu. Má pozitívny vplyv aj na trávenie. Podobne ako inej kapustovité zelenine - kapuste, brokolici či karfiolu, má protizápalové a protirakovinové účinky.

zdroj: Shuterstock V závislosti od odrody majú listy rôzne odtiene zelenej alebo fialovej farby.

Kelové čipsy

Aj keď receptov na kel kučeravý je mnoho, jeden z najlepších sú zdravé kelové čipsy. Stačí, keď listy kelu pokvapkáte olivovým olejom, osolíte, okoreníte podľa chutí a vložíte do sušičky alebo do rúry na nízku teplotu. Je to fantastická a hlavne zdravá pochúťka, ktorou uchvátite každú návštevu!