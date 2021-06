Ak ste o svätojánskych orechoch ešte nepočuli, netrápte sa. Táto špecialita našich predkov už takmer vymizla. A práve preto sme sa rozhodli, že vám jej tajomstvo priblížime.

Svätojánske orechy sú prastarou pochúťkou. Sú to nezrelé zelené orechy, ktoré sa zbierajú v období od sv. Jána do sv. Anny, kedy už plody orechov síce sú vyvinuté, ale ich škrupinka nie je ešte tvrdá. Takéto celé orechy sa nakladajú do sladkého koreneného sirupu.

Nakladané mladé orechy sa používajú ako príloha k syrom, šunkám, mäsu, paštétam alebo ako súčasť dezertov či šalátov. Zaujímavosťou je, že orechy sa nakladajú v celosti, vrátane zelených šupiek. Po naložení stmavnú a majú sladkastú chuť.

zdroj: pinterest/honest-food.net Svätojánske orechy sa zbierajú v období medzi Jánom a Annou

Keďže orechy sa nakladajú na sladko, sú dopĺňané rôznym korením. Najčastejšie sa na dochutenie používajú koreniny ako škorica, klinčeky, borievky, badián, kardamóm a podobne. Ale fantázii sa medze nekladú, niektoré staré recepty uvádzajú vanilku, zázvor, kávu či dokonca pomarančovú či citrónovú kôru.

zdroj: pinterest/thewondersmith.com Orechy sa nakladajú zelené, ešte nezrelé, spolu so šupkou. Až časom v náleve stmavnú.

Nakladané orechy sú plné vitamínov, majú antibakteriálne účinky, podporujú trávenie. Orechy je možné nakladať aj v alkohole, z čoho vám vznikne veľmi príjemný likér. Nálev nechajte odstáť minimálne do Vianoc. Okrem nakladaných orechov sa zvyknú takéto mladé orechy aj rozmixovať a používajú sa na prípravu svätojánskej orechovej pasty.