Hrabanie jesenného lístia pripadá mnohým ako nekonečný príbeh. Veru, záhradkárom dáva zabrať. Ale keď si dáte tú námahu, tak sa vám núka aj množstvo možností, pri ktorých listy zužitkujete vo svoj prospech.

Odpratávanie listov ide najlepšie s hrabľami. Môžete si ho však uľahčiť aj špeciálnymi, ktoré majú nastaviteľnú šírku záberu. Okrem toho si do záhrady vezmite vrece, fúrik alebo veľký kôš, do ktorého lístie hneď naložíte a odveziete.

Okrem upratovania záhrady je dobré pozametať listy zo schodov, z chodníkov a z terasy. Vlhké listy sú zradné a ľahko sa na nich môžete pošmyknúť. Neprospievajú ani dlažbe. Nezabudnite ich odstrániť aj z odkvapových rúr. Ak máte v záhrade jazierko, tak naň natiahnite ochrannú sieť, vďaka ktorej si ušetrite prácu s jeho čistením. Hromada lístia neprospieva ani trávniku a skalke. Skalničky totiž potrebujú svetlo a sucho a vrstva lístia by im mohla ublížiť. Keď už budete mať záhradu od lístia upratanú, môžete sa rozhodnúť, na čo ho využijete.

1. Kompostujte

Ideálny spôsob, ako suché lístie spracovať a využiť v prospech záhrady. Je totiž naozaj skvelé do kompostu. Môžete ho podrviť a naplniť ním nádobu alebo vrece v blízkosti kompostu. Je dôležité mať ho suché, aby ste ním mohli zasypávať bioodpad. Lístie tak reguluje zápach a napomáha vytvárať hustý čierny kompost, ktorý je skvelým zdrojom živín pre vašu záhradu.

Dodržte tieto zásady a kompost z lístia sa podarí

· Pridávajte postupne

Je dobré, ak si v blízkosti vytvoríte zásoby listov, ktoré môžete v priebehu dlhšieho časového obdobia pridávať do kompostu.

· Na druhu záleží

Niektoré listy sa rozkladajú rýchlejšie a iné pomalšie. Medzi tie rýchlejšie patria listy lipy, liesky, buka, javora či brezy. Pomalšie sa rozloží lístie dubov, topoľov, gaštanov a orechov. To je vhodné najprv rozsekať kosačkou a až potom pridať do kompostu. Platí to však všeobecne, že listy je lepšie vopred nasekať kosačkou, premiešať a až potom pridávať. Urýchlite tým ich rozklad a čím jemnejšie budú, tým skôr sa rozložia. Ideálne je ich zmiešať pri kompostovaní s vlhkou trávou. Čím zároveň získate optimálny pomer dusíka a uhlíka. Platí to pri všetkých typoch, ktoré sa pomalšie rozkladajú.

· Doprajte mu vzduch

Kompost je dobré pravidelne prehadzovať. Aspoň raz za 2 až 3 týždne.

· Kompost udržiavajte vlhký

Najmä ak v ňom máte vysoký podiel lístia. Zvlhčovať treba však opatrne, pretože má tendenciu zlepiť sa.

· Buďte obozretní

Kontrolujte, aby listy neboli napadnuté parazitmi či chorobami. V prípade, že ich aj napriek tomu chcete kompostovať, treba ich navlhčiť a zmiešať s vápnom. Takto ošetrené lístie môžete pridať do kompostéra až po dvoch týždňoch. Na kompostovanie nie sú vhodné ani listy zo stromov, ktoré boli v poslednom čase chemicky ošetrované.