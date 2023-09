September je pre záhradkárov mesiacom zberu. Ale aj ďalších prác, na ktoré by ste nemali zabudnúť, aby ste si zabezpečili ďalšiu bohatú úrodu!

Čo vysievať v septembri?

Pre čerstvú úrodu ešte v tejto sezóne vysievajte najneskôr do 15. septembra odrody s krátkym vegetačným obdobím. Skoré odrody dozrievajú rýchlejšie, už v priebehu piatich týždňov si pochutnáte na jesennej úrode chutnej reďkovky, čerstvého špenátu, čiernej i bielej reďkvi, vodnice, kvaky, zimného šalátu i kôpru. Rastliny vysievajte na uvoľnené riadky po cibuli, skorých zemiakoch, červenej repe alebo hlúbovinách. Pre skorú jarnú úrodu zelených vitamínov začnite s výsevom až koncom septembra približne do polovice októbra. Takto si pripravíte hriadky so špenátom na skorý jarný zber, hriadky koreňovej zeleniny, ktorej semená v zime absorbujú dostatok pôdnej vlahy a skoro na jar úspešne vyklíčia.