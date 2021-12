Uvarili ste príliš veľké MNOŽSTVO jedla? Využite v kuchyni všetky ZVYŠKY a pripravte špeciality

Neplytvajte potravinami, najmä ak sa z nich dá pripraviť ďalšie super jedlo na večeru či na obed do práce. Nedojedené zvyšky najlepšie hneď na druhý deň, maximálne do troch dní, spracujte na iné jedlo. Prípadne ich odkladajte do mrazničky a využite neskôr.