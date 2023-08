Medovka je u nás veľmi obľúbenou bylinkou. Spoznajte alebo si pripomeňte všetky jej skvelé účinky na zdravie.

Obľúbená bylinka pochádza zo Stredomoria. U nás sa vo voľnej prírode nevyskytuje, ale s obľubou sa pestuje v záhradách aj v črepníkoch.

Medovka pre zdravie

Medovka obsahuje vitamíny skupiny B a tiež vitamín C a tiež flavonoidy či silice. Je ideálna, keď potrebujete relax, pretože pôsobí upokojujúco na celú nervovú sústavu. Je balzamom na podráždené nervy a pomáha človeku, aby sa dobre vyspal. Okrem toho je dobrá pri migréne. Medovka zlepšuje a podporuje trávenie. Pôsobí proti nadúvaniu a zmierňuje kŕče. Pri jej inhalácii pomáha s vykašliavaním. Čaj z nej pri chrípke podporuje potenie a pomáha znížiť horúčku. Podporuje rýchlejšie hojenie rán a má antibakteriálne účinky. Celkovo podporuje imunitu. Zmierňuje menštruačné kŕče Výhodou je, že rastlina je vhodná aj pre tehotné ženy.

zdroj: Canva Chutný čaj si pripravíte z čerstvej alebo sušenej medovky.

Pestovanie

Medovku lekársku (Melissa officinalis) si môžete dopestovať zo semienka, ktoré sa vysieva v marci až apríli do nádob. V máji, keď už nehrozia mrazy, dopestované priesady vysaďte do záhrady a už koncom júna môžete zberať listy. Prvý rok nebude úroda bohatá, ale to sa v ďalších rokoch zmení.

Rastlinke vyhovuje svetlé stanovisko, ale nie na priamom slnku. Za také miesto sa vám odvďačí výraznou arómou. Dariť sa jej bude však aj v polotieni.

zdroj: Canva Hoci silné mrazy medovke nevyhovujú, väčšinou sa po zime opäť ukáže.

Zber

Z medovky sa zberajú jemné a voňavé listy ešte predtým, ako začne kvitnúť. V čase kvitnutia sú ich účinky totiž slabšie. Oddialiť či zabrániť kvitnutiu môžete ľahko a stačí, ak budete bylinke pravidelne zberať vrcholky. Zberajte ich za suchého počasia a najlepšie v dopoludňajších hodinách. Je vhodné vybrať si na zber aj chladnejšie počasie, pretože počas horúcich dní sa z medovky rýchlejšie strácajú vonné silice. Dajte pozor, aby ste listy pri zbere veľmi nestláčali, pretože môžu stmavnúť.

zdroj: Canva Zberajte za suchého počasia.

Všestranná medovka

Medovku využijete pri varení, na liečebné účely, na prípravu čaju, do limonád, na relaxačný kúpeľ i na prípravu domácej kozmetiky či repelentov.