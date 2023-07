Nechtík lekársky (Calendula officinalis) krásna rastlina s vynikajúcimi účinkami na zdravie! Presvedčte sa a naučte sa konečne využívať silu tejto stáročiami overenej bylinky.

Nechtík lekársky pre zdravie

Vďaka svojim úžasným účinkom sa nechtík s obľubou využíva pri výrobe kozmetiky, mastí či tinktúr. Kvety totiž obsahujú vitamín C, saponíny, flavonoidy, živice, horčiny a ďalšie látky.

Kvety totiž obsahujú Je účinný pri kožných problémoch či zápaloch.

či zápaloch. Má antioxidačné účinky.

Prečisťuje krv.

Olej z byliny je pomocníkom pre mamičky, ktoré trápia zapálené bradavky.

Je tiež dobrým spojencom pri liečbe kašľa či astmy.

Pomôže s liečbou oparu.

Pomôže hojiť rany na pokožke a pokožku upokojiť.

a pokožku upokojiť. Čaj prečisťuje krv, detoxikuje a pomáha pri bolestivej menštruácii či iných gynekologických ťažkostiach.

Má upokojujúce účinky.

Odvar z nechtíka je vhodný pri zápale očných spojiviek , pretože zabraňuje množeniu baktérií.

, pretože zabraňuje množeniu baktérií. Taktiež boli preukázané jeho protirakovinové účinky a to najmä na oblasť tráviacej sústavy a ženských orgánov.

Olej z nechtíka

Potrebujete: kvalitný olivový olej alebo slnečnicový olej, čerstvé kvety nechtíka

Z kvetov odstráňte zelené časti a dajte ich do dôkladne vyčisteného a vydezinfikovaného zaváracieho pohára. Zalejte olejom, aby pokryl všetky kvety. Uzatvorte a dobre pretrepte. Premiešavať môžete viackrát, pretože nechtík by mal byť v oleji naložený asi 3 až 4 týždne. Po uplynutí tohto času treba olej precediť a povytláčať ho z kvetov. Vyrobený olej uskladnite do nádob alebo fľašiek z tmavého skla. Skladujte na chladnom a tmavom mieste. Olej je výborný na podporu hojenia hnisavých rán, taktiež na rany po operácii. Použiť ho môžete aj na popraskanú a suchú pokožku či ekzémy.