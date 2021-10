Rozoznať na prvý pohľad náplň v uzavretej sklenenej fľaši a povedať, či ide o kvalitný med alebo len jeho napodobneninu, by nedokázal pravdepodobne ani včelár. Orientovať sa treba podľa iných znamení, ako je napríklad rýchlosť stúpania bubliny v prevrátenej fľaške či farba tekutiny.

Krajina pôvodu

Nekupujte med, na ktorom je uvedené, že pochádza z krajín EÚ alebo krajín mimo EÚ. O obsahu takejto fľašky naozaj ťažko povedať, čo má spoločné s kvalitným medom. Nejde o to, že by nešlo o med. No jeho pôvod je nejasný ako aj cesta, akou sa k nám dostal. Možno ide o zliatinu viacerých medov, ktoré v cisternách putovali cez polovicu sveta pri rôznych teplotách.

Degradácia produktu Vyššie teploty pomerne rýchlo ničia enzýmy a ďalšie hodnotné látky v mede a menia ho prinajlepšom na obyčajný cukor.

zdroj: pinterest/feastandwest.com Medy z veľkovýrobní môžu obsahovať napríklad aj farbivá, sirupy, karamel či ryžový škrob.

Domáca produkcia

Základný predpoklad dobrého medu je kúpiť ho v lokálnom obchode alebo priamo od včelára, najmä ak sa na nálepku nehanbí napísať svoje meno a adresu. A ešte predtým si na internete pozrite referencie na firmu či konkrétneho včelára, istota je istota.

zdroj: pinterest/freepik.com Včelári na Slovensku dokážu ročne vyprodukovať šesť až desať miliónov kilogramov medu.

Už kúpený med sa za pár týždňov až mesiacov sám ukáže, či je pravý. Mal by totiž scukornatieť, teda kryštalizovať a stať sa nepriehľadný. Tento jav mnohí neobľubujeme, no práve cukornatenie znamená, že med je kvalitný. Ak vám kvetový med ani do pol roka nescukornatie, niečo s ním nie je v poriadku.