Mrkva je typickou koreňovou zeleninou, ktorá sa pridáva do mnohých polievok, ale aj hl. jedál, nátierok či nápojov. Ak ste aj vy milovníkmi mrkvy, tak vďaka tomuto prípravku sa nemusíte báť o svoju úrodu.

zdroj: Canva Mrkvu často napadá mucha mrkvová

Preč so škodcami

Mrkva má veľmi silnú arómu, ktorá raz-dva priláka neželaných škodcov. Na to, aby sme ich v záhrade nemali veľa, sa záhon posypáva mletým čiernym korením. Takýto roztok si veľmi ľahko pripravíte aj vy sami doma. Budete potrebovať 1 PL mletého čierneho korenia, ktorú pridáte do 10 l vody. S takýmto prípravkom si vystačíte na 10 metrov štvorcový veľký záhon. Odporúčame ju pestovať v každom druhom rade a striedať ju s cibuľou. Ak to tak spravíte, tak prirodzené arómy cibule a mrkvy dokážu odohnať škodcov.