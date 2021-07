Aby bol cesnak a cibuľa v tej najlepšej forme, je nevyhnutné poznať, kedy je ideálny čas na ich zber. S našimi radami to nebude problém.

Ideálny čas zberu

Hneď ako začne vňať v krčku cibule uschýnať, je ten správny čas. Polovica vňate by mala byť poľahnutá. Ak by ste cibuľu pozbierali skôr, jej skladovateľnosť by bola horšia. A ak by ste cibuľu pozbierali neskôr, nebude taká kvalitná a môžu sa na nej objaviť rôzne choroby.

Pri cesnaku zrelosť zistíte podľa žltnutiu listov a klesaniu vňate. Nikdy ho nenechajte na hriadkach prezrieť, pretože by sa veľmi zhoršila ich skladovateľnosť. Cesnak by vo veľmi krátkej dobe začal práchnivieť či mohol by podľahnúť rôznym chorobám. Neskorý zber je okrem toho aj náročnejší, pretože cibule sa začínajú zaťahovať hlbšie do pôdy.

zdroj: Jarmila Szabóová Pozberaný cesnak v prípade pekného počasia ostať na hriadke dva až tri dni, potom ho treba preložiť na chránené miesto, kde sa fínálne dosuší.

Spôsob zberu

Cibuľu zberajte ručne a počas suchých dní ju nechajte po vytrhnutí vonku niekoľko dní. To preto, aby sa poriadne presušila. Vňate a koreňov ju zbavte až po presušení. Poškodené kusy vždy vyraďte a nikdy ich neskladujte so zdravou cibuľou. Cibuľu pravidelne kontrolujte a preberajte.

Podobne ako pri cibuli, aj cesnak po vybratí nechajte niekoľko dní na suchom slnečnom záhone, aby sa poriadne presušil.