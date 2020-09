Rozmarín lekársky (Rosmarinus officinalis) je obľúbená bylinka, ktorá sa často využíva pri varení. Ak máte zvykom pripravovať s ňou jedlá, tak je to skvelé. Okrem jedinečnej chuti a arómy ponúka aj vynikajúce vlastnosti pre zdravie. Naučte sa silu tejto bylinky využívať naplno.

Pestovanie

Rozmarín lekársky môžete pestovať v záhrade aj črepníku. Vyhovuje mu dobre priepustná piesočnato- hlinitá pôda. Na zálievku si nepotrpí, preto je potrebné zalievať ho opatrne, keďže zle znáša preliatie. Dariť sa mu bude viac v polotieni ako na priamom slnku. Rozmarín tiež neznesie mráz. Ak ho pestujete v črepníku na zimu ho treba preniesť do miestnosti s teplotou okolo 10 stupňov. Rastlinku v záhrade treba pred mrazom chrániť čečinou či kompostom.

Liečivé účinky

Bylinka posilňuje cievy, zvyšuje krvný tlak a zlepšuje krvný obeh.

Rozmarín je bohatý na vitamín C či vitamín B. Z minerálov ponúka dávku železa, zinku, horčíka či fosforu. Vďaka svojim antioxidačným a protizápalovým účinkom podporuje imunitný systém.

Priaznivo pôsobí na trávenie a odstraňuje plynatosť. Čaj z neho má značné močopudné a potopudné účinky. Používa sa aj zvonka, pretože vie dobre čistiť pokožku.

Praktické tipy na využitie bylinky:

Prírodný repelent

Voňavá bylinka je účinná taktiež ako repelent. Jej vôňa totiž komárom nevonia, preto sa uplatní pri príprave domácich repelentných prípravkoch a veľmi účinný z nej jej aj esenciálny olej či silica. Dobrým tipom je, keď hodíte počas opekačky do ohňa zopár vetvičiek. Voňavý dym poslúži ako ochranný prostriedok. Porastie vám v záhrade na slnečnom stanovišti v priepustnej pôde alebo v črepníku na parapete.

Kúpeľ proti stresu

Pre nervový systém je to blahodárna bylinka. Pôsobí upokojujúco, pomáha zbavovať stresu a zlepšuje náladu. Doprajte si s ňou voňavý kúpeľ, ktorý vám prospeje najmä v pochmúrnom jesennom či zimnom období.

Postačí, ak do kúpeľa pridáte pár kvapiek rozmarínového oleja. Taktiež môžete vetvičky rozmarínu zabaliť do plátna alebo čistej pančuchy a vhodiť do vody.

Recept na rozmarínové víno

Potrebujete: čerstvé lístky rozmarínu, červené víno, uzatvárateľnú nádobu / fľašu

Čerstvé lístky rozmarínu si nakrájajte nadrobno. Nasypte ich do uzatvárateľnej nádoby asi do jej štvrtiny. Dolejte červené víno. Nádobu uzavrite a občas ju pretraste. Víno nechajte macerovať aspoň jeden mesiac. Potom víno preceďte a nalejte do fľaše. Pre zdravie si dajte dúšok vína ráno aj večer. Ideálne na lačno.

Ústny sprej z rozmarínu

Potrebujete: rozmarín, mätu, anýz, klinček (korenie), 200 ml vody

Vodu priveďte do varu a vhoďte do nej rozmarín, lístky mäty a korenie. Premiešajte a dajte preč z ohňa. Nechajte vychladnúť. Potom preceďte a voňavou vodou naplňte menšiu fľaštičku s rozprašovačom.

Voňavý olej

Olej s rozmarínom či z inou bylinkou pripravíte veľmi jednoducho. Používajte kvalitný rastlinný olej, ktorý dajte do hrnca a mierne ohrejte. pridajte k nemu 5-7 vetvičiek rozmarínu na 1 liter oleja. Dajte pozor, aby sa olej v žiadnom prípade nezačal variť. Potom nalejte do fliaš. Nádoby uzatvorte a nechajte na chladnom mieste odstáť aspoň 3 týždne. Olej výborne využijete aj pri príprave jedál či k tvorbe domácej kozmetiky.

Výborný na vlasy

To, že je úplne skvelé využívať ho na starostlivosť o vlasy snáď už netreba ani spomínať. Olej z rozmarínu pomáha, keď máte problém s vypadávaním vlasov. Olej si pripravíte ľahko. Stačí, ak do kvalitného olivového oleja pridáte vetvičky rozmarínu a necháte ich lúhovať. Potom pár kvapiek pripraveného oleja môžete zmiešať napríklad s kokosovým olejom a takto zmes vmasírovať do pokožky hlavy, nechať chvíľu pôsobiť a potom umyť vlasy šampónom. Naviac bylinka je účinná aj proti lupinám.

