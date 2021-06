Zber byliniek má niekoľko zásad. Napríklad nie je jedno, kedy, kde a ako ich zbierať. Ak sa budete riadiť týmito radami, budú z vás hotoví bylinkári!

1. Zbierajte, keď sú mladé

Najväčšiu silu majú rastliny vtedy, keď sú ešte mladé. Všetku energiu totiž rastlina sústreďuje najprv do tvorby listov a koreňov, neskôr do kvetov a nakoniec do semien. Ak zbierate vňať a listy, určite tak robte ešte pred kvitnutím. Ak zbierate kvety, tak tesne po vykvitnutí.