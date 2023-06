Zeleninové druhy, ktorých konzumná časť rastie pod zemou, sú zásobárňou vody, živín a chutia nielen ich pestovateľom, ale aj nezvaným návštevníkom záhrady. Aj keď dôsledky poškodenia sú rôzne, jedno majú spoločné – prirodzeného nepriateľa!

Opäť sa musíte zamerať na pôdu, v ktorej prežívajú škodce, či už v larválnom, alebo dospelom štádiu. Na ich redukciu vám poslúžia práve parazitické háďatka. Na to, aby ste ich správne použili, je potrebné poznať škodce a ich vývin počas roka.

Zanecháva chodbičky

Vŕtavka mrkvová (Psila rosae) poškodzuje mladé rastliny, tie po napadnutí žltnú a odumierajú. Larvy muchy spozorujete aj na povrchu kolovitého koreňa mrkvy, do ktorého prenikajú a vyžierajú v nich nepravidelné chodbičky. Pokožka rastlín bezprostredne nad chodbičkami býva sfarbená do hrdzavožlta. Pri pestovaní zeleru spoznáte napadnutie tak, že sa buľvy zafarbia dofialova a listy zožltnú.

zdroj: pinterest/coltivazionebiologica.it Poškodené korene pri skladovaní zahnívajú, čím sa znehodnocujú.

Bionómia: Kukla prezimuje v pôde a v máji sa liahnu dospelé jedince. Samičky kladú vajíčka koncom mája do pôdy v blízkosti živných rastlín. Larvy prvých instarov obžierajú postranné korienky, od tretieho instaru napádajú kolovitý koreň. Kuklia sa v napadnutých koreňoch alebo v pôde. V auguste sa liahnu dospelé jedince druhej generácie.

Nemá rada svetlo

Siatica oziminová (Agrotis segetum) patrí medzi významné škodce zeleniny najmä v suchších oblastiach. Larvy sú holé a dlhé až 5 cm. V noci skeletujú listy, tvoria v nich okienka, neskôr žerú po okrajoch, pri silnom napadnutí ich zničia celé. Škodia aj na koreňoch, hľuzách, buľvách i cibuliach. Cez deň ich nevidieť, pretože sú ukryté pod povrchom pôdy. Poškodzujú najmä zeleninu z priameho výsevu koncom leta, ale tiež obilniny (pšenica, raž, jačmeň), kukuricu, sóju, mak, slnečnicu, baklažán, zemiaky, repu, hrach, tekvicu, šalát, špenát, vinič, mladé ovocné stromy a kry.

zdroj: pinterest/ruralsprout.com Cez deň ich nevidieť, pretože sú ukryté pod povrchom pôdy.

Bionómia: Siatice majú do roka dve generácie. Larvy prezimujú v pôde a skoro na jar obnovujú živný žer. Nedospelé jedince uhynú počas zimy. Kuklia sa koncom augusta pod povrchom pôdy a v máji sa liahnu motýle, ktoré lietajú až do konca septembra. Samičky kladú vajíčka v skupinách na rastliny alebo na povrch pôdy. Po desiatich dňoch sa liahnu larvy, ktoré škodia od mája do júla.