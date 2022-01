Mnoho ľudí považuje imelo za jedovaté. Jedovaté sú však len jeho plody, bobule, ktoré obsahujú pre človeka toxické látky a lepkavý viscín.

Vďaka lepkavému viscínu v bobuliach imela sa z nich pripravovalo lepidlo na lapanie múch a hmyzu tak, že sa zmiešali s popolom a varili sa až do hustej hmoty. Kedysi sa jedovaté plody imela miešali aj s bravčovou masťou, ktorá bola účinná na omrzliny.

Liečivé imelo

Imelo používali už grécki, keltskí a stredovekí liečitelia a pre svoje mimoriadne liečivé účinky sa používa dodnes. Pre zber je vhodná imelová vňať a konce konárov, ktoré sa zbierajú od decembra do februára. Imelo obsahuje lektín, polypeptid viskotoxín, cholín, acetylcholín, histamín, amíny ale aj flavonoidy, cyklitoly, alkaloidy, triterpény, lignany a organické kyseliny ako kyselinu oleanolovú a fenolové kyseliny.

Keďže imelo rastie vo veľkých výškach, jeho zber nie je jednoduchý. Dobrou správou však je, že na imelo je možné natrafiť nielen na jabloniach v záhradách, ale aj pri prechádzke prírodou, keďže zostáva prichytené aj na stromoch, ktoré sú vyvalené. Podľa známej slovenskej bylinkárky Anny Kopáčovej je najlepšie imelo z jablone, borovice a duba. Pozor je potrebné si dávať pri imelách z topolí, ktoré obsahujú vyššiu koncentráciu viskotoxínu, ktorý je vo vyšších dávkach toxický.

Spracovanie

Imelo sa spracováva tak, že sa z neho ostránia jedovaté bobule a rastlina zviazaná do viazaničiek sa usuší. Po dôkladnom vysušení sa odstraňujú hrubé drevnaté časti. Proces je možné aj otočiť a to tak, že najprv sa odrežú staršie a hrubšie konáre, odstránia sa bobule a vysušia sa len listy alebo vrcholky konárikov. Sušené imelo je potrebné skladovať v tmavej sklenenej nádobe bez prístupu vzduchu. Dlhým skladovaním sa niektoré účinné látky vytrácajú, podobne je to aj varením.

zdroj: Profimedia V Írsku sa prvý deň v roku snažia najmä osamelé ženy. Tie veria, že keď si dajú pod vankúš imelo, dostanú dobrého manžela. Íri v súvislosti s týmto zvykom veria, že zaháňa aj smútok.

Na čo je imelo dobré?

Neboj sa infarktu, kto veríš v imelo - to je porekadlo, ktoré sa kedysi hovorievalo. Pravdou je, že obsiahnuté látky cholín a acetylcholín majú schopnosť znižovať krvný tlak a rozširovať cievy. Tieto látky tiež zabraňujú vzniku skleróze a celkovo upokojujú nervový systém. Acetylcholín obsiahnutý vo vňati patrí medzi najdôležitejšie neurotransmitery, čím pôsobí upokojujúco, znižuje stres a zlepšuje kvalitu spánku.

Liečivé účinky má aj ďalšia zložka, triterpén, ktorá je považovaná za jednu z najúchvatnejších látok, ktoré sa v prírode vôbec vyskytujú. Má protizápalové a antimikrobiálne účinky. Lignany obsiahnuté vo listoch imela sú polyfenoly, ktoré chránia bunky pred škodlivými účinkami voľných radikálov. Obsahujú ich tiež ľanové semienka, zelenina či orechy.

zdroj: profimedia.sk Imelo rastie takmer v celej Európe, teda aj u nás, hoci len v nižších polohách.

Kyselina oleanolová chráni pečeň a fenolové kyseliny majú protizápalové účinky. Imelo má schopnosť zastavovať krvácanie, čo je nápomocné aj pri silnej menštruácii. Pri kŕčových žilách sa používa kúpeľ nôh vo výluhu z imela. Macerát z listov je vhodný pre zlepšenie činnosti štítnej žľazy a pankreasu a tiež má močopudné účinky. Čaj zo sušených listov je vhodný na cievy, proti ich kôrnateniu a tiež ako prevencia infarktu. Z imela sa vyrába aj tinktúra a z pozrvených vňatí a vrcholových konárov aj účinný imelový prášok.