10 tipov, ako využiť čajové vrecúška nielen na šálku čaju

Po vypití čaju nám obvykle ostane minimálne jedno mokré čajové vrecúško. To obvykle putuje rovno do smetí, tí zodpovednejší ho zahodia na kompost, alebo do bioodpadu. Ideálom je však vrecúško ešte dodatočne zužitkovať. Možností je viac, ako dosť.