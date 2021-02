Dažďová voda, ktorá spadne na váš pozemok, je vašou zodpovednosťou. Aké sú vaše povinnosti, pravidlá pri úpravách pozemku a tiež to, ako postupovať v prípade, že sa so susedom neviete dohodnúť, vám poradí advokát JUDr. Peter Rak.

Rada nášho odborníka:

Povinnosti vlastníka

Zrážková voda zo striech a z odvodňovacích zariadení by sa mala zachytávať na pozemku a vsiahať do pôdy. Samozrejme, môžete to urobiť aj tak, že ju budete zachytávať postupne, napríklad do nádob či kadí, a následne ju používať podľa potreby na polievanie záhrady.

V dnešnej dobe je však bežnou praxou, že sa terény betónujú, pokladajú sa na ne zámkové dlažby a dažďová voda má znemožnené prirodzené vsakovanie do pôdy.

Vašou ďalšou povinnosťou je to, aby ste v žiadnom prípade neohrozovali stavbu alebo pozemok suseda. To platí o hluku, prachu, popole, dyme, pare, pachoch, svetle, tienení aj o vibráciách a ďalších faktoroch, ktoré by mohli vašich susedov obťažovať.

zdroj: profimedia.sk Zber dažďovej vody sa jednoznačne oplatí. Pozor ale na práva susedov.

Časté spory

Jedným z najčastejších problémov je, keď si jeden zo susedov bez povolenia stavebného úradu zdvihne terén pozemku oproti druhému pozemku. Vtedy môže nastať problém so stekaním dažďovej vody k susedovy, u ktorého to spôsobuje podmáčanie pozemku a mnohokrát aj samotného domu.

Ďalším problémom býva zosuv pôdy. Odtok zrážkovej vody je potrebné vopred premyslieť. V prípade, že máte málo priepustnú alebo ílovitú pôdu, môže sa stať, že zrážková voda bude v doslova potôčikoch stekať k susedovi. Riešením je postavenie oporného múru či dostatočné spevnenie plochy pozemku.

zdroj: unsplash.com Susedské spory je najlepšie riešiť vždy dohodou.

Možné riešenia

Najlepším možným riešením je vždy dohoda. V prípade, že sa neviete so svojim susedom dohodnúť ústne ani na spôsobe riešenia napríklad vášho podmáčaného pozemku vplyvom jeho stekajúcej vody, odporúčame vám vyzvať ho písomne na to, aby rešpektoval zákon.

Ak aj napriek tejto vašej snahe nebude sused spolupracovať, môžete sa obrátiť na súd. Vtedy je veľmi dôležitý správny typ žaloby vrátane všetkých náležitostí, preto vám odporúčame poradiť sa s právnikom. Práve pre nedostatky v žalobe existuje mnoho rozhodnutí súdov so zamietavým stanoviskom.

zdroj: shutterstock Nestačí mať pravdu, musíte ju vedieť aj správnym spôsobom preukázať.

Žiaľ, súd v civilnom konaní nezisťuje skutočný stav a objektívnu pravdu, ale skutkový stav z toho, čo mu strany sporu predložia. Inými slovami povedané, nestačí mať pravdu, musíte ju vedieť aj správnym spôsobom preukázať.