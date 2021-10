Čo sa mohlo stať? Desaťročné HURMIKAKI ešte donedávna rodilo, teraz plody húfne opadávajú

Posledné dva roky mi opadávajú vo veľkom množstve zelené plody hurmikaki . Je to už veľký, zdravý 10-ročný strom, ktorý doteraz rodil veľmi dobre . Aj ho hnojím na jar, aj máme kvapkovú závlahu. Je mi to veľmi ľúto, lebo skoro celá úroda opadne. Prosím poraďte, čo to spôsobuje.