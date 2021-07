Chcete GRILOVAŤ na balkóne? Niekde je to dovolené, inde dostanete pokutu

Grilovanie na balkóne môže znieť trochu netradične, ale pre tých, ktorí nevlastnia záhradu je to adekvátne riešenie. Otázne je, či je to vôbec povolené a či za to nemôžete dostať pokutu.