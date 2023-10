Babie leto ešte prinesie niekoľko slnečných a teplých letných dní, ale čas zazimovania záhradných terás a altánkov sa pomaly blíži.

Zamerané na nábytok

Základom jesenného zazimovania terás je upratovanie záhradného nábytku. Príchod chladnejšieho počasia, sneh, vlhkosť a mráz, by ho poškodili a spôsobili degradáciu materiálov alebo prípadnú koróziu neošetrených kovových častí. Ak máte priestor, uskladnite ho "pod strechu". Pred nepriazňou počasia odložte nábytok do garáže, do pivnice či do kôlne. Ak nemáte dostatok miesta na uskladnenie, umiestnite nábytok čo najbližšie k stene a prikryte ho vodeodolnou plachtou.

Zazimovanie grilu

So záhradným upratovaním nastáva aj čas na odloženie grilu na zimnú sezónu.

Pri plynových griloch odmontujte plynovú fľašu a zatvorte uzáver na fľaši. Následne skontrolujte propán-butánovú fľašu a zistite, či neuniká plyn. To urobíte jednoducho – pripravte si mydlovú vodu (pomer vody a mydla 1:1) a potrite jej všetky spoje, ak nebublinkuje, je všetko v poriadku.

Rošt vyčistite kefou. Ak použijete čistiace prostriedky, následne ho dôkladne vysušte. Počas zimy ho uskladnite tak, aby bol chránený pred poveternostnými vplyvmi a nedochádzalo k tvorbe hrdze.

Postarajte sa o zeleň

V chladnom ročnom období dbajte aj o zeleň umiestnenú na terase. Myslite na to, že nie všetky rastliny je potrebné s blížiacou sa zimou premiestniť do interiéru alebo zazimovať. Ak obľubujete črepníkové rastliny a nie sú odolné voči mrazu, odložte ich do interiéru. V závislosti od druhu rastliny môže byť takouto vhodnou miestnosťou garáž či zimná záhrada, schodisko alebo iné miestnosti, ktoré sú chránené pred mrazom, no v žiadnom prípade nedosahujú izbovú teplotu.

Počas príprav terasy na zimný oddych, môžete do záhonov v jej blízkosti alebo do nádob vysadiť aj jarné cibuľoviny. S prvým jarným slnkom vám záhrada alebo balkón dopraje veselé pohľady na snežienky, narcisy, tulipány alebo iné jarné kvety.