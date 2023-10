Nesmie chýbať v pohároch s uhorkami, ale skušali ste už kôprový olej?

Kôpor obsahuje vitamíny C a K, draslík, vápnik a železo. Vitamín C je dôležitý pre imunitný systém a zdravú pokožku, zatiaľ čo vitamín K podporuje zdravie kostí. Tradične sa používa na podporu tráviaceho systému. Dokáže zmierniť nadúvanie, plynatosť a nepohodlie po jedle.

zdroj: Shutterstock Kôpor obsahuje zlúčeniny s antibakteriálnymi a protizápalovými vlastnosťami.

Ako si pripraviť kôprový olej?

Budete potrebovať:

1 šálku rastlinného oleja (olivový, slnečnicový alebo iný podľa vášho výberu)

½ až 1 šálka čerstvého kôporu

Vložte umyté a osušené kôporové lístky do čistého a suchého skleneného pohára s uzáverom. V hrnci zohrejte olej, ale dajte pozor, aby nebol príliš horúci. Pomaly nalejte teplý olej do pohára, kde máte kôporové lístky. Uistite sa, že kôpor je úplne ponorený v oleji. Uzavrite pohár a nechajte ho stáť pri izbovej teplote asi 24 až 48 hodín. Počas tejto doby sa olej naplní chuťou a vôňou kôporu. Po uplynutí času olej pretlačte cez jemné sitko alebo gázu do čistej nádoby. Tým odstránite kôporové lístky a získate čistý kôprový olej. Olej uschovajte na tmavom a chladnom mieste.

zdroj: Shutterstock Kôpor má mnohé výhody. Vypestujte si zásoby tejto aromatickej bylinky.

Domáci kôprový olej môžete použiť na dochutenie šalátov, zemiakových jedál, rýb a ďalších pokrmov. Tento čerstvý a aromatický olej pridá do vašich receptov nový rozmer chuti a vône, ktorý oceníte vy a aj vaši stravníci!