Pridávate do varenia bylinky? Skúste to raz spraviť takto a už nikdy sa nevrátite k starému spôsobu!

Bylinkové zväzky, známe ako bouquet garni sa používajú hlavne vo francúzskej a talianskej kuchyni. Je to viazanička voňavých byliniek, ktorá dochutí polievky či dusené jedlá. Vytvoriť si ju viete veľmi jednoducho aj z byliniek, ktoré rastú vo vašej záhrade či na balkóne.

Francúzsky výraz bouquet garni v preklade znamená „zdobená kytica“. Sú to zväzky byliniek, ktoré sa do jedál pri varení vkladali už v stredoveku. No prvýkrát naozajstnú bouquet garni začali používať francúzski kuchári na konci 17. storočia. Cudzia nie je ani v našich končinách. Napríklad do silného vývaru, do ktorého sa okrem hydinových drobkov a zeleniny pridáva aj viazanička petržlenovej vňate.

K steaku, do polievok aj omáčok

Podobne aj pri príprave steakov, do ktorých sa v maslovom základe ponorí viazanička z rozmarínu a tymiánu spolu so strúčikmi cesnaku. Táto kombinácia prudko opečenému hovädziemu mäsu dodá nezameniteľnú chuť. Vhodná je napríklad aj pri varení omáčok k mäsu alebo ako prísada do akýchkoľvek polievok. Jedlo tak získa bylinkovú chuť a vôňu. Pred podávaním je treba zväzok z pokrmu odstrániť.

Ako si tu pripraviť? Čítajte na ďalšej strane...