Zasnežená zimná záhrada je čarovná. Ak sa vám však zdá bez kvetov smutná, myslite pri plánovaní výsadby na dreviny kvitnúce práve v zime.

1. Hamamel prostredný

Hamamel sa stáva stredobodom pozornosti už od januára. Zakvitá jemnými zvinujúcimi sa kvietkami v odtieňoch od žltej po červenú, v závislosti od odrody. Kvietky sa na noc schúlia, aby cez deň opäť ukázali svoju krásu. Šíri okolo seba omamnú sladkú vôňu, ktorú by ste v zimnej záhrade určite nečakali.

zdroj: profimedia.sk Hamamel prostredný ‘Palida’ s podsadbou cyklámenov.

Hamamel prostredný (Hamamelis x intermedia) je väčší ker, možno ho považovať aj za nižší strom. Dorastá do výšky 2,5-4 metre. Preferuje slnečné alebo polotienisté stanovište. S obľubou sa vsádza do skupinových výsadieb, kde vyniká zimnými kvetmi a krásnym jesenným sfarbením listov. Uplatní sa aj ako solitér v trávniku. Obľubuje mierne kyslú pôdnu reakciu (hodnota pH pod 7). Vďaka veľkosti sa zmestí do každej záhrady.