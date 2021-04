Aby vaše izbové rastliny vyzerali reprezentatívne a zdravo musíte im dopriať plnohodnotnú starostlivosť. S príchodom jari, nadišiel ten správny čas na presádzanie rastlín, za čo vám vaše rastlinky určite poďakujú.

Skôr ako sa pustíte do práce, mali by ste si skontrolovať, či máte doma všetky potrebné veci. Každá jedna vec je nesmierne dôležitá, či už je to kvalitný substrát, keramzit, vhodné črepníky, misky alebo pomocné náradie, ktoré vám uľahčí prácu.

zdroj: pinterest/teleorchid.com Uistite sa, že pri presádzaní použijete správny substrát podľa daného typu rastliny.

Čo so starým substrátom?

Pokiaľ ste doma objavili nejaký zabudnutý starý substrát nevyhadzujte ho. S trochou starostlivosti ho môžete úplne normálne použiť pri presádzaní. V prvom rade by ste ho mali dezinfikovať. To urobíte veľmi jednoducho, substrát nasypete do staršieho plechu a vložíte na pol hodiny do rúry, ktorá je nahriatá na 150 °C.

zdroj: pinterest/succulentplantcare.com Dezinfekcia substrátu je nevyhnutná z dôvodu odstránenia mikroorganizmov a semien burín.

Tento postup sa odporúča aj pri zakúpení nového substrátu, aby sme predišli výskytu drobných mušiek smútiviek, ktorých vajíčka sa v ňom môžu nachádzať.

zdroj: pinterest/easybalconygardening.com V dlhšie skladovanom substráte sa nachádza minimum živín.

Iný spôsob dezinfekcie je zaliatie substrátu slabým roztokom manganistanu draselného alebo roztokom peroxidu vodíka. Nevýhodou je, že substrát musíme nechať dôkladne preschnúť predtým, ako ho použijete, čo je časovo náročnejšie.

zdroj: pinterest/getbusygardening.com Živiny sa budú z hnojiva uvoľňovať postupne počas celej vegetácie.

Keďže staré substráty nedisponujú príliš vysokým obsahom živín je potrebné do nich primiešať priemyselné hnojivo s dlhodobým účinkom.

Kupujeme nový substrát

Ak sa vyberiete do špecializovanej predajne, nájdete tam veľký sortiment substrátov, rozdelených podľa veľkosti, ale aj jeho použitia pre dané rastliny. Nekupujte vždy len to najvýhodnejšie balenie, ale čítajte aj to čo je napísané na obale.

zdroj: pinterest/thehealthyhouseplant.com Mnohé substráty sú obohatené o minerálne hnojivo, ktoré vydrží približne 6 týždňov.

S prihnojovaním rastlín po presadení treba preto začať až po uplynutí času pôsobenia hnojiva, ktoré sa tam už nachádzalo. V ponuke máte dostupný aj univerzálny substrát pre izbové rastliny alebo špeciálne substráty určené pre konkrétny druh, ako kaktusy, azalky alebo orchidey.