Hoci vo voľnej prírode dorastajú do niekoľkometrovej výšky a dokážu plodiť figy, v našich domácnostiach sú známe ako obľúbené izbovky mnohých tvárí. Všetky podoby dokážu narobiť v interiéri parádu, len musia mať vhodné podmienky

Ficus triangularis ‘Sweetheart’

zdroj: pinterest/happyhouseplants.co.uk Na rozdiel od svojich zelených príbuzných vyžaduje tento druh viac svetla, avšak na zálievku náročný nie je. Svojim netradičným vzhľadom skvele vynikne medzi ďalšími izbovými rastlinami.

TEPLOTA: izbová teplota, so zimným minimom 18 °C

ZALIEVANIE: keď vrchná vrstva pôdy preschne, raz do týždňa

SVETELNÉ PODMIENKY: rozptýlené svetlo, zle znáša prievan

PRIHNOJOVANIE: pravidelne od jari do jesene, hnojivo pre zelené rastliny

JEDOVATOSŤ: jedovaté listy, mimo dosahu detí a zvierat