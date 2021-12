Kedysi bola monstera povinnou súčasťou každej obývačky, dnes táto rastlina zažíva opäť svoju slávu. Poznáte však jej deravejšiu sestru, Monsteru adansonii? Stojí za to!

Monsteru máme zafixovanú ako rastlinu s obrovskými deravými listami, ktorá má okrem bežných aj vzdušné korene. Monštruózne sa pri starších rastlinách plazia a vytvárajú miestami až strašidelný pohľad. Napriek tomu je monstera jednou z najobľúbenejších izboviek súčasnosti. Okrem najbežnejšieho druhu, ktorým je monstera skvelá (Monstera delicioza), sa na trhu objavujú čoraz častejšie aj ďalšie druhy.

Ešte deravejšia

Monstera adansonii má oproti bežnej monstere menšie listy. Kým pri monstere skvelej sa nápadné dierovanie a vykrojené listy objavujú pri starších exemplároch, monstera adansonia má dierky na listoch už aj ako mladá rastlina. Možno preto si zaslúži aj svoje domácke pomenovanie "švajčiarsky syr". Diery pokrývajú približne polovicu plochy srdcových listov. Je rozšírená hlavne v Južnej a Strednej Amerike.

zdroj: shutterstock Nechajte ju šplhať sa

Starostlivosť

Monstera je liana, ktorej na ťahanie pomáhajú vzdušné korene. Tými sa prichytáva na rôzne druhy opôr. Ako oporu môžete použiť kolík, mriežku alebo čokoľvek, po čom sa bude šplhať. Pestovať ju je možné aj bez opory, a to tak, že jej listy budú voľne prevísať cez črepník.

Zálievka by mala byť výdatná, v zime ju obmedzte. Má rada vzdušnú pôdu a pravidelnú sprchu alebo rosenie. Hnojte od jari do jesene raz za týždeň. Monstera miluje svetlé miesta, nie však priame slnko. Veľmi dobre znáša rez a ak ju zrežete v "kĺbe" pod listom a stonku ponoríte do vody, veľmi ľahko zakoreňuje v každom ročnom období.