Hoci starostlivosť o ne nie je komplikovaná, niektoré vzácnejšie druhy sú náročnejšie na svetlo aj vlhkosť, preto si pri nich treba dávať väčší pozor.

Filodendron srdcovitý

TEPLOTA: izbová teplota so zimným minimom 15 °C

ZALIEVANIE: keď vrchná vrstva pôdy preschne, raz do týždňa

SVETELNÉ PODMIENKY: rozptýlené svetlo, polotieň, dobre znáša aj tieň

PRIHNOJOVANIE: pravidelne od jari do jesene, hnojivo pre zelené rastliny

JEDOVATOSŤ: jedovatý pre domácich miláčikov