Takto ju nepoznáte. ​Zuzana Smatanová uteká z pódia rovno na vidiek, kde maká v záhrade, okopáva a trhá burinu.

Ako píše portál Plus 7 dní, speváčka Zuzana Smatanová (39) sa vôbec nezdá. Žije síce v hlavnom meste, no keď sa potrebuje odreagovať, zbalí sa a beží do svojej rodnej dediny Súľov-Hradná, kde pomáha mame s pestovaním ovocia, zeleniny a kvetov. Je to pre ňu vraj obrovský relax, keď zabúda na rozlietaný život umelkyne.

Auto si požičiavali

Rodnú obec dodnes často navštevuje a má odtiaľ nezabudnuteľné spomienky, ktoré si pravidelne oživuje návštevou rodičovského domu. Nechodí tam však kávičkovať, ale makať v záhrade. „Je to moje milované miesto, kam sa rada vraciam. Vyrástla som tam so starším bratom. Tam mám všetky spomienky na svoje detstvo. Žili sme skromne a rozhodne sme ako deti nemali všetko, na čo sme si spomenuli. Musím priznať, že rodičia nás držali v pokore a skromnosti. Nemali sme auto, keď bolo nutné niečo rýchlo riešiť, vždy nám ho požičali susedia alebo rodina,“ zaspomínala si Zuzana, ktorá sa dnes na nedostatok financií vďaka speváckej kariére nemusí sťažovať.

zdroj: https://www.instagram.com/p/CxEF5R4NX7f/ Peter Nagy a Zuzka Smatanová chystajú prekvapenie - nový album pre deti, ktorý Zuzka aj ilustruje.

Dostali sme utierkou

Hoci s bratom nemali všetko, na čo si len pomysleli, o to viac si dnes váži, ako ich rodičia vychovali. „Prísnejšia bola vždy mama, otec bol benevolentnejší, nikdy nás ani len náznakom neudrel po zadku. Mama v nás vycibrila zodpovednosť, cieľavedomosť a spoľahlivosť. Otec mal zase zmysel pre spravodlivosť a vedomie, že aj my sme len obyčajní ľudia, nič viac, nič menej. Za toto všetko som im veľmi vďačná, to sú základy, ktoré ma celý život vedú a počas kariéry držia pri zemi.“



Zuzana sa ohodnotila ako celkom dobré dieťa, ktoré rodičom nerobilo extrémne problémy. „Vyviedla som toho oveľa menej ako brat. Bola som vždy tiché dieťa, ktoré malo svoje pastelky a všetkým dalo pokoj. Vždy som si niečo kreovala, otcovi však záhadne mizli klince. Neskôr sa dozvedel, že si s kamarátmi staviame v lese bunker a tie klince beriem ja,“ zaspomínala a pridala ďalšiu nezbednosť.

