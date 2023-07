Nádherná farba, omamná vôňa, blahodarný pocit, výnimočné účinky a príjemný zvuk včiel. Toto všetko sprevádza a charakterizuje rozkvitnutú levanduľu. Je okrasná, aromatická, liečivá a použijete ju aj v kuchyni.

Levanduľa je jednou z najobľúbenejších záhradných rastlín. Jej domovinou je Stredomorie, ale vďaka schopnosti prispôsobiť sa našim klimatickým podmienkam sa stala veľmi populárnou aj na Slovensku. Levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia), označovaná aj levanduľa lekárska, je z rodu Lavandula najčastejšie pestovaným druhom, pretože je dobre adaptovaná na náš región a zvláda aj chladné zimy. Táto rastlina je pestovaná pre vôňu, liečivé účinky, na výrobu esenciálnych olejov, repelentov, na rez a sušenie kvetov, a tiež ako lákavá a žiadaná ozdoba jedál, hlavne dezertov. Navyše je účinná proti škodcom a poskytuje potravu pre včely a motýle. Je teda významnou súčasťou ekozáhradkárčenia.

Ideálne podmienky

Levanduľa preferuje slnečné a teplé miesta s piesočnatou pôdou, podobné tým v Stredomorí. Na starostlivosť je nenáročná, preto sa stala obľúbenou rastlinou v mnohých slovenských záhradách. Vysádzajte ju vždy s koreňovým balom, ideálne na jar, aby stihla do zimy úspešne zakoreniť. Kontajnerované rastliny však môžete sadiť počas celého vegetačného obdobia. Nezabudnite na pravidelnú zálievku a zimnú ochranu v závislosti od teplotnej oblasti. V nasledujúcich rokoch sa stáva naozaj vytrvalou a neúnavnou ozdobou záhonov.

Kam s ňou?

Levanduľa je ideálna do záhrad so stredomorským štýlom a vyzerá skvele v kombinácii s čistcom vlnatým alebo rebríčkom obyčajným,

okrasnými trávami, kocúrnikom záhradným, so šalviou lekárskou, s echinaceou purpurovou či gaurou Lindheimerovou. Je vhodná do tradičných bylinkových špirál a suchých múrikov. Vynikne vo vidieckej záhrade v spoločnosti iných kvitnúcich trvaliek. Zapadne aj do modernej záhrady, kde z nej pokojne vytvorte monokultúrny záhon či nízky živý plot. Predzáhradka, okolie terasy alebo altánku, obruba zeleninových hriadok, úzky slnečný a suchý pás popri plote, uličný priestor či iné exponované miesta… Toto všetko sú pre levanduľu vhodné stanovištia. Neublíži jej ostré slnko, rozohriata dlažba ani veterné miesto. Jediné, čo naozaj neznesie, je prílišná vlhkosť. Preto pozor pri inštalácii automatickej závlahy.

Nezabudnite na rez!

Jedným z najdôležitejších krokov, ako vypestovať krásnu levanduľu, je dodržať správny termín a techniku rezu. Keďže rastline

stonky prirodzene drevnatejú, udržíte ju tak nielen v dobrej kondícii, ale aj v želanom tvare. Prvýkrát kry režte v marci, a to približne o polovicu. Rastliny budú kompaktné a docielite naozaj bohaté kvitnutie. Druhýkrát režte po odkvitnutí asi o jednu tretinu. Zabezpečíte si tak druhú várku voňavých kvetov (platí len pri remontantných druhoch).