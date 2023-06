Neviete ako skombinovať farby pri návrhu interiéru, obliekaní alebo usporiadať kvety v záhone? Nezúfajte, otvorte oči a zoberte si na pomoc prírodu!

Ak ste sa pustili do stavby či rekonštrukcie bytu alebo domu, určite zvažujete ako zariadiť interiér. Okrem kvality a štýlu prevedenia nábytku a dekorácií, je dôležitá aj farebná schéma jednotlivých častí. Kombinovanie farieb je kreatívny proces, ktorý výrazne ovplyvní celkový vzhľad priestoru. Samozrejme netýka sa to len interiéru, ale aj výberu rastlín a mobiliáru do vašej záhrady.

zdroj: Archív NMH Oswaldov farebný kruh pomôže nakombinovať akúkoľvek farebnú paletu. Na jemnú výsadbu zvoľte harmonické farby – v kruhu vedľa seba (1) alebo farebné odtiene (2). Kontrastné farby sú oproti sebe (3) a trojkombináciu (4) vytvoria hrany rovnostranného trojuholníka.

Načo nezabudnúť pri výbere farieb?

Ak si nie ste istí, ako správne zladiť farby, skvelou pomôckou je Oswaldov farebný kruh , ktorý to spraví za vás. Jemnosťou vynikne kombinácia ladená v harmonických farbách , pričom stačí vybrať analógové farby, ktoré sa v kruhu nachádzajú vedľa seba alebo o jednu ďalej. Pekne pôsobí aj kombinácia tón v tóne , teda odtieňov jednej farby, vychádzajúca smerom od stredu kruhu. Výrazný kontrast vytvoríte farbami ležiacimi na kruhu priamo oproti sebe. Veľmi obľúbenou možnosťou je trojkombinácia , pri ktorej použijete rovnako od seba vzdialené farby, čiže deliace kruh na tri rovnaké časti.

Pri kombinovaní farieb je dôležité mať na pamäti kontrast a vyváženie. Kontrast vytvára zaujímavosť a vizuálnu rozmanitosť. Vyváženie predstavuje správne použitie farieb v priestore tak, aby pôsobili harmonicky a nič nebolo preplnené alebo jednotvárne.

Myslite na kontext využitia farieb v priestore. Každá farba má svoj význam a môže vyvolať určité emócie a pocity. Napríklad, teplé farby ako je červená a oranžová prebúdzajú vášeň a dodajú energiu, zatiaľ čo studené farby, ako modrá a zelená navodzujú stav pokoja a harmónie.

Pamätajte si, že farebná estetika je subjektívna a často závisí od osobných preferencií a štýlu.

Nebojte sa vyskúšať nové kombinácie a objavovať vlastnú kreativitu.