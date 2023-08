V poslednom čase sa stávajú veľmi obľúbenými. Na rozdiel od tých čerstvých sú omnoho stabilnejšie a nepotrebujú takmer žiadnu starostlivosť. Zlákajú aj vás?

Ich použitie je natoľko univerzálne, že je možné uplatniť ich takmer v každom interiérovom, dizajnovom či floristickom štýle. Dekorácie zo sušených kvetov pôsobia pekne tak vo vidieckych, ako aj v moderných interiéroch.

Ktoré druhy môžete sušiť?

Vyberajte z tých, pri ktorých je priamo uvedené, že sú na to vhodné. Usušiť sa dá prakticky akýkoľvek druh, no nie všetky kvety si zachovávajú ideálny tvar a farbu. Väčšina sa v našich klimatických podmienkach pestuje ako letničky. S obľubou sa sušia aj jednoročné trávy, ktoré aranžmánom dodajú vzdušnosť a šmrnc. Trvalky nie sú na tento účel také časté, no aj medzi nimi nájdete niekoľko vhodných druhov.