Existujú tri základné dôvody, pre ktoré sa oplatí dopestovať si okrasné stromy a kry – túžba získať viac kusov konkrétneho druhu alebo odrody už nedostupného v predajniach, spokojnosť zo svojpomocne získaných rastlín a ušetrenie nemalých financií.

V prípade okrasných krov je najpoužívanejšou metódou získavania nových rastlín vegetatívne rozmnožovanie pomocou rôznych typov odrezkov. Niektoré druhy sa dajú vypestovať zo semien, no existujú aj také, ktorých výhonky pri styku s pôdou rýchlo zakoreňujú a vy tak poľahky získate nové rastliny, takzvané odnože.

Vrcholové odrezky listnatých drevín

Opadavé druhy sa rozmnožujú od júna do augusta. Odrezky musia byť vyzreté, ale nie príliš zdrevnatené ani mäkké. Ako pomôcka na určenie správneho času rozmnožovania vám môže poslúžiť to, že kôra má byť na reznej ploche hnedkastá, čo je znakom čiastočného zdrevnatenia. Vždyzelené druhy sa rozmnožujú približne od augusta do októbra. Zvyčajne do konca zimy nevytvoria korene.

zdroj: shutterstock Odrezky nikdy neodoberajte z rastlín napadnutých chorobami a škodcami,zo zle rastúcich či prestarnutých.

Ako postupovať?

Odrezky sa odoberajú a upravujú ostrým nožom alebo nožnicami. Nie je nevyhnutné rezať bezpodmienečne pod uhlom. Ich dĺžka sa riadi odstupom listových uzlov a v závislosti od druhu rastliny býva 5 až 15 cm. Spodné listy treba z odrezkov odstrániť. Pri mnohých druhoch viete z jedného výhonka narezať viacero kusov.

