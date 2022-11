Aj keď je november škaredý, v niektorých veciach je úžasný. Je ideálny na zber a sadenie šišiek. Že ste o tom ešte nepočuli?

Nie je to nič pre netrpezlivých. Kým vám vyrastie strom, je to otázkou mnohých rokov a pri veľkých stromoch dokonca až otázkou generácií. Ak máte ale radi výzvy a nové veci, potom je tento netradičný spôsob pestovania práve pre vás. Máme návod v štyroch krokoch!

1. V novembri ich pozbierajte

Prvým krokom je zber šišiek. Ideálnym termínom je november. V tomto mesiaci sú semená už dostatočne dobre vyvinuté na to, aby dokázali vyklíčiť ale zároveň sa ešte stále držia v šiškách. Zber šišiek v neskoršom období by mohol byť zbytočný, pretože semená z nich by s najväčšou pravdepodobnosťou vypadli.

Zbierajte zatvorené šišky, len vtedy budete mať istotu, že v nich semená ešte sú. Čím vlhkejšie prostredie je, tým sú šišky uzatvorenejšie. Preto po zbere počkajte, kým poriadne preschnú. Len tak sa otvoria a semená v nich budú mať priestor na klíčenie a rast.

