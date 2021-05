Malé guľky, v ktorých je ukrytý poklad – semienka. Keď takúto bombu pri svojich potuľkách prírodou odhodíte, vonkajšia časť ich bude chrániť pred hlodavcami, vtákmi či prudkými lejakmi. Za nejaký čas začnú klíčiť a neskôr z nich vyrastú rastlinky. Načo je to vôbec dobré a ako tento fenomén vznikol?

Fenomén seed bômb bol inšpirovaný dielom japonského farmára Masanobu Fukuoku. Vo svojej knihe píše o tom, ako s prírodou nebojovať, ale ako sa ju snažiť pochopiť. Bol propagátorom prírodného farmárčenia bez chemických postrekov, bez obrábania pôdy. Mohli by sme povedať, že svojimi myšlienkami si bol veľmi blízky k permakultúre v čase, keď ľudia princípy permakultúry nemali ešte vôbec nijak poňaté.

Dnes sa seed bombs (v preklade semiačkové bomby) nazývajú aj zemské guľôčky či nendo dango. Technika semiačkových bômb sa však používala už v starovekom Egypte, kde takýmto spôsobom opravovali úrodu po každoročných jarných povodniach z rieky Níl.

zdroj: pinterest/bhd.com Seed bomby môžete hádzať či ukladať.

Hľadať môžeme ale aj v amerike, kde vznikol takzvaný guerilla-gardening (v preklade partizánske záhradkárstvo). V princípe aktivisti vysádzajú kvety či rastliny takpovediac bezhlavo, na rôzne miesta. Obľúbené sú napríklad výtlky na cestách, miesta popri domoch, do črepníkov na lampy mestské osvetlenia a podobne.

zdroj: pinterest/permies.com Aj toto je jeden zo spôsobov, ako môže guerilla gardening vyzerať.

Významným menom v tejto oblasti je Liz Christy, ktorá v roku 1973 vyrobila guľky z kompostu a semien rajčiakov. Tie hádzala cez ploty na prázdne new-yorkské pozemky si cieľom, aby vyzerali lepšie a nie tak pusto. To boli začiatky guerilla-gardeningu.

Masanobu Fukuoka balil ryžové semená do ílu. Takto predpripravené semená rozhadzoval po poli, kde začali klíčiť. Ochranný ílovitý bal ich chránil pred vtákmi, hlodavcami aj pred silnými dažďami, ktoré sú pre Japonsko veľmi bežné. Navyše takto predpripravené semienka na klíčenie mali preňho dostatočné percento klíčivosti v porovnaní s časom, ktorý strávil na poli. Pôdu preto podľa jeho slov nebolo potrebné žiadnym spôsobom upravovať, napríklad rýľovaním či orbou.

zdroj: pinterest/underatinroof.com Výroba seed bômb nie jej vôbec náročná.

Dnes poznáme už omnoho viac techník výroby seed bômb. Vkladajú sa do hliny, ílu, do zmesy z papiera či do zmesy z ílu a kompostu. Po odhodení guľky na rôzne miesta, napríklad pri prechádzke mestským parkom, tak môžete vysadiť takpovediac na pankáča slnečnice, mak či rôzne bylinky.

zdroj: Rudolf Ženiš Do seed bomby môžete dať napríklad semená lúčnych kvetov.

Seed bombu nechajte poriadne vysušiť, aby vám nevyklíčila predčasne. Keď bude vonku teplejšie, zahoďte ju na nejaké vhodné miesto. Buď ju pred odhodením namočte, alebo nechajte všetko na prírodu a dážď.