Vresy k jeseni jednoducho patria! Svojou krásou vedia spestriť a prežiariť balkón, terasu či záhradu po tom, ako letničky odkvitnú.

Vresy (Calluna) tešia farbami kvetov v odtieňoch ružovej, fialovej, žltej či bielej. Navyše ich krása nie je len záležitosťou jesene, ale aj zimy. Najnovšie odrody majú totiž až takúto výdrž kvitnutia. Listy na rastlinách ostávajú počas celého roka a neopadávajú.

zdroj: Canva Svojou farebnosťou podčiarknu farebnosť jesenného obdobia.

Pestovanie

Sú to trvalky, ktoré najviac vyniknú v skupinových výsadbách aj v kombinácii s inými rastlinami. Vresy a vresovce sú na pestovanie nenáročné a dobre odolné. Zvládajú aj nízke zimné teploty. Vresy však vyžadujú kyslú a dobre priepustnú pôdu a ideálne slnečné miesto. Preto je pre ich úspešné pestovanie v záhradách nevyhnutné, aby ste im túto požiadavku splnili. Jesenné obdobie je na zakladanie vresoviska ideálne.

Rastliny sa však s veľkou obľubou pestujú aj v nádobách. Sú ozdobou okenných parapetov, balkónov, terás a spolu s dekoratívnymi tekvičkami sú symbolom jesene.

zdroj: Canva Vresovisko v záhrade vie byť krásne po celý rok. Stačí skombinovať vresy a vresovce s inými kyslomilnými rastlinami.

Nakúpili ste? Na toto nezabudnite

Častým problémom pri vresoch a vresovcoch je, že aj keď v obchode nájdete rastlinky v dobrej kondícii po prinesení domov rýchlo vysychajú.

Problém je väčšinou v tom, že takéto rastliny sú k nám dovážané. Aby boli atraktívne, čo najlepšie sa predávali a zvládli aj dlhý transport k nám, tak sú nadopované hnojivom.

zdroj: Canva Je dobré ich presadiť.

Preto je potrebné, aby ste ich po zakúpení nielen presadili do kyslého a kvalitného substrátu, ale postarali sa aj o to, aby na ich korienkoch neostali zvyšky toho pôvodného. Ešte predtým, je však dobré vresy s očistenými koreňmi ponoriť do odstátej vody aspoň na 5 hodín. Rastliny sa dostatočne napijú, nasiaknu vodou a vy ich môžete vysadiť.