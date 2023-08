Zakryjú nevzhľadné miesta a doprajú súkromie! Živý plot vie byť vždy krásnou voľbou. Ak sa ho chcete dočkať čo najrýchlejšie vyberajte z druhov, ktoré rastú raketovou rýchlosťou.

1. Červienka

Červienka (Photinia fraseri) je veľmi obľúbená a moderná okrasná drevina. Najmä odroda Red Robin. Medzi najhlavnejšie dôvody, prečo je v posledných rokoch táto drevina tak obľúbená, patrí fakt, že rýchlo rastie. Ak potrebujete v záhrade vytvoriť živý plot, ktorý by vám dodal súkromie či zakryť nevzhľadné miesta, tak červienka je na to úplne ideálnou rastlinou. Dorastá do výšky 3 až 4 metrov. Neopadavá červienka teší svojou krásou po celý rok.