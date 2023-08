Vyberte si tie správne druhy a odrody! Máme pre vás užitočné tipy na augustové výsevy, ktoré zaplnia uvoľnené hriadky a prinesú zdravú úrodu v jesennom či zimnom období.

1. Reďkovka

Krátke vegetačné obdobie má aj obľúbená reďkovka. Zvoľte si však skoré odrody. Osivo môžete vysievať od začiatku augusta až do polovice septembra. Vysievajte do hĺbky 3 cm a do riadkov vzdialených cca 20 cm. Zber trvá až do konca októbra.

Tipy na odrody: ‘Carmen‘, ‘Vinara F1’, ‘Viola’, ‘Ester’

Chutné a zdravé reďkovky z vlastnej záhrady vám môžu spestriť jedálny lístok aj v jesennom období.

2. Kaleráb

Vhodné obdobie je aj na skoré odrody kalerábu.

Tipy na odrody: ‘Dvorana’, ‘Modrava F1