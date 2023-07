Užite a vychutnajte si letnú grilovačku! Určite pri nej pamätajte aj na bylinky. Máme pre vás tipy i recepty.

1. Rozmarín lekársky

Pri tejto bylinke si nemusíte lámať hlavu nad tým, k akému druhu mäsa ju pridáte. Hodí sa totiž k všetkým druhom. Jediné, v čom by ste mali byť obozretný, je množstvo rozmarínu, ktoré k mäsku na grile pridáte. Bylinka má totiž silnú arómu a tiež by pri veľkom množstve mohla spôsobiť, že mäso bude mať horkastú chuť. Rozmarín tiež podporí trávenie.

zdroj: Canva Rozmarín jedlo výborne dochutí i prevonia.

2. Tymian obyčajný

Najviac sa hodí k rybám, ktoré pokvapkáte citrónovou šťavou. Avšak nič nepokazíte, keď vetvičky tymianu pridáte k mäsu či grilovanej zelenine. Skúste napríklad baklažán či cuketu.

zdroj: Canva Nezabudnite na tymian.

3. Šalvia lekárska

Úžasná bylinka, ktorú využijete pri príprave králika, diviny, hydiny či chutného bôčika. Avšak používajte ju opatrne, aby jej mierne horkastá a pálivá chuť nezatienila chuť mäsa.

zdroj: SHUTTERSTOCK Pre lepšiu chuť postačí zopár lístkov šalvie.

Marináda na kura

Tejto marinády potrebujete viac, pretože mäso nebudete natierať, ale ho do nej vložíte. Do misky nalejte olivový olej a pridajte nadrobno nakrájanú čerstvú bazalku a rovnaké množstvo rozmarínu. Prelisujte strúčiky cesnaku. Pritajte soľ, čierne korenie a kuracie mäso. Odložte do chladničky a po niekoľkých hodinách môžete grilovať.

zdroj: Canva Pripravte si skvelú domácu marinádu.

Marináda na ryby

V 100 ml rastlinného oleja zmiešajte nakrájaný tymian a mätu. Pridajte štipku drvenej rasce a trocha šťavy z citróna. Osoľte, marinádou potrite ryby a nechajte postáť.

Marináda na bravčové mäso

V 150 ml oleja rozmiešajte po 1 lyžičke pamajoránu (oregana), tymianu a rozmarínu. Prelisujte 2 strúčiky cesnaku. Pridajte trocha citrónovej šťavy, soľ a čierne korenie. Marinádou natrite mäsko a v chladničke nechajte ideálne 8-12 hodín.