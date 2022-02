Možno teraz vyzerajú ako kôpky chabých pahýľov, ale verte, že s našimi radami budú už za pár týždňov krásne ako nikdy predtým!

1. krok: Preč so všetkým, čo je navyše

Polámané výhonky, suché listy a kvety do črepníkov nepatria. Ak ešte žijú, zbytočne len odoberajú živiny zdravým častiam rastliny. To platí vo všeobecnosti, nielen pri muškátoch. Všetko to treba odstrániť.

Na výhonku nechajte aspoň dva púčiky, z ktorých vyrastú nové výhonky. Silný koreňový systém, ktorý sa už vytvoril v predchádzajúcej sezóne, sa postará o bohatý rast.