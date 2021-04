Najžiarivejšia súčasť jari je nepochybne zlatovka, známa skôr pod názvom zlatý dážď. Avšak okrem toho, že ide o krásny ker, ktorého prúty nám mnohokrát zdobia stoly aj vnútri, kvety zlatovky sú jedlé. Na čo všetko sa dajú využiť a prečo by sme ich mali konzumovať?

Jedlá alebo jedovatá?

Zlatovka (Forsythia suspensa) je jedným z prvých kvitnúcich krov. Dorastá do výšky 2 až 3 metrov. Kvety zlatovky sú jedlé, chutné a dokonca majú aj liečivé účinky. Ak zlatovku ponecháte bez rezu, rýchlo stráca tvar a v budúcej sezóne bude kvitnúť menej.

Štedrec ovisnutý (Laburnum anagyroides), nazývaný tiež zlatý dážď je ker alebo menší strom dorastajúci do výšky 3 -5 metrov. Kvitne bohatými strapcami žltých kvetov, ale aj kvetov v iných farbách. S jeho výsadbou a pestovaním však buďte opatrní, celá rastlina je jedovatá, najviac však semená, ktorých konzumácia môže skončiť vážnou otravou. Požitie niekoľkých kvetov môže byť až smrteľné. Preto nie je vhodný do záhrad s malými deťmi či do blízkosti škôl a ihrísk.

Prečo si to ľudia zamieňajú?

Zlatovke sa ľudovo hovorí aj zlatý dážď, no v skutočnosti je zlatý dážď pomenovanie práve pre štedrec ovisnutý, ktorý má dlhé ovisnuté strapce so žltými kvetmi, pripomínajúcimi padajúci zlatý dážď. Kvôli zamieňaniu ľudového pomenovania zlatý dážď sa ľudia mylne domnievajú, že zlatovka je jedovatá.

Zber kvetov zlatovky

Kvety zlatovky je možné konzumovať aj surové, krásne oživia zeleninové šaláty, ovocné misy alebo koláče. Chuť kvetov má širokú škálu, od sladkej až po horkú, čo veľmi záleží od odrody. Z kvetov sa robia sirupy alebo čaje, ktoré majú krásnu žltú farbu.

Kvety zlatovky obsahujú rutín, saponíny, kvercetín a ďalšie látky. Znižujú cholesterol, hladinu cukru v krvi a majú protizápalové účinky. Výťažky zo zlatovky sú často aj súčasť kozmetických prípravkov, pretože majú priaznivý vplyv proti zápalom, pôsobia proti starnutiu a rovnako sú vhodné aj pre zlepšenie elasticity pleti.