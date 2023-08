Je sladký a pritom pikantný. Pripravte ho do pekných pohárikov a získate milú pozornosť pre blízkych.

Paprikový džem

Budete potrebovať:

7 červených čili papričiek

4 špicaté červené papriky (kapie)

500 ml jablčného octu

1 kg želírovacieho cukru (2 : 1)

Pikantný paprikový džem sa hodí k rôznym syrom, na bagety, k varenému či údenému mäsu, ako dochucovadlo omáčok a marinád.

Postup

1. Čili papričky a červené papriky zbavte jadrovníka, semien a nakrájajte na menšie kúsky. Vložte ich do mixéra a podrvte nadrobno.

2. Do hrnca nasypte želírovací cukor a nalejte jablčný ocot. Cukor na miernom ohni nechajte rozpustiť. Potom pridajte rozmixovanú paprikovú hmotu.

3. Za občasného miešania povarte asi 15 minút. Odstavte z ohňa a nechajte pol hodinu postáť v hrnci. Počas toho, ako bude džem chladnúť, bude aj hustnúť.

4. Rozdeľte ho do vysterilizovaných pohárov a dobre uzatvorte. Ak chcete, hotový džem môžete pre istotu sterilizovať v zaváracom hrnci.