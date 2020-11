Pripravte si voňavú dobrotu na sychravé a chladné dni. Sušienky sa vynikajúco hodia k čaju či inému teplému nápoju.

Jablkovo-škoricové sušienky

Potrebujete: 2 vajcia, 100 g cukru, 100 g masla, 350 g hladkej múky, 1/2 lyžičky prášku do pečiva, 2 jablká, 1 lyžičku mltej škorice, práškový cukor na posypanie.

Masla si vyberieme, aby malo izbovú teplotu. Jablká ošúpeme, zbavíme jadrovníkov a nakrájame na malé kúsky. Vajíčka zmiešajte v miske s cukrom a našľahajte. Pridajte zmäknuté maslo a zašľahajte, aby sa zmes pekne prepojila. Prisypte hladkú múku, prášok do pečiva a zamiešajte to s vareškou. Do cesta prisypte aj škoricu. Nakoniec pridajte nakrájané jablká.

Na plech dajte papier na pečenie a pomocou lyžice naň dajte cesto tak, aby malo tvar ako malá guličky. Pečte vo vyhriatej rúre na 180 °C asi 20 minút.

Po upečení posypte práškovým cukrom a hotovo.